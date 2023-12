Pogoda na 16 dni: wkrótce czeka nas odwilż, później mróz znowu ściśnie

Zimne powietrze z północy, które już wtargnęło do dużej części Europy na początku tygodnia, nadal będzie płynąć między innymi do centrum oraz na wschód kontynentu. Tej chłodnej cyrkulacji powietrza sprzyja niż odchodzący na wschód oraz wyż, który w poniedziałek będzie rozciągać się od Skandynawii po Bałkany. I właśnie wspomniany wyż będzie przyczyną poprawy pogody, która nastąpi po weekendzie, ale jednocześnie skutkiem rozpogodzeń będą duże nocne mrozy - nawet do około -15 stopni Celsjusza, szczególnie w południowej Polsce.