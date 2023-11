Pogoda na 16 dni: inwazja mroźnego powietrza

Już wkrótce nocami temperatura będzie spadać poniżej -10 stopni. Co jeszcze czeka nas w pogodzie na końcu listopada i w pierwszej połowie grudnia? Sprawdź długoterminową prognozę pogody.

Pogoda na 16 dni

Przed nami chłodne, często mroźne dni, z temperaturą maksymalną do -5 stopni Celsjusza we wschodniej Polsce, a nocami może być -11 i -12 stopni. Nieco cieplej, bo na ogół lekko powyżej 0 stopni, będzie przez kilka dni na początku grudnia. Później, od 5 grudnia, przez dłuższy czas wschodnia połowa kraju będzie mieć lekki mróz lub najwyżej 0 stopni, a zachodnia część Polski temperaturę dodatnią do 3-4 stopni.