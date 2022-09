Pogoda na 16 dni: długo poczekamy na babie lato

W najbliższych dniach nie mamy szans na ocieplenie, bo temperatura będzie utrzymywać się przeważnie w zakresie 12- 13 stopni Celsjusza na północy do 16-17 st. C na południu kraju. Taki stan rzeczy utrzyma się do końca września, a cieplej zrobi się w pierwszych dniach października - wtedy prawie wszędzie w Polsce powinna lekko przekroczyć 20 st. C. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższa niedzielę.