Pogoda na 16 dni: temperatura na huśtawce

Do Polski bez żadnych przeszkód ze wschodu płynie ciepłe i suche powietrze. Taki stan rzeczy zawdzięczamy wyżom, które ciągną się od Atlantyku, przez Skandynawię, aż po Rosję i tworzą w ten sposób w naszej części kontynentu wspomnianą wcześniej wschodnią cyrkulację powietrza. Ta wyżowa "gwarancja" dobrej pogody skończy się w drugiej połowie tygodnia, gdy wyż ulegnie osłabieniu i rozerwaniu, co spowoduje zmianę pogody, polegającą między innymi na przejściowym ochłodzeniu. Na razie jednak to chłodniejsze powietrze jest daleko od nas i na początku tygodnia będzie docierać głównie do Wielkiej Brytanii (patrz mapa).