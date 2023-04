Pogoda na 16 dni: dużego ciepła na razie nie widać

Wyż z północy Europy i niż z południa kontynentu będą wspólnie sterować pogodą w naszym regionie. Między tymi układami ciśnienia utworzy się wschodnia cyrkulacja umiarkowanie ciepłego powietrza. Natomiast chłodniejsze masy powietrza od strony północnej będą docierać do Skandynawii i czasami również do południowego, czyli naszego, wybrzeża Bałtyku - stąd dość duża różnica temperatury między północną a południową Polską (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

W najbliższych dniach nie powinniśmy oczekiwać większych zmian temperatury - najwyższa w Polsce osiągnie 16-17 stopni Celsjusza. Nieco cieplej, bo do 20 stopni, będzie w weekend, gdy do naszego kraju dotrze powietrze z południa, znad Morza Śródziemnego. Później, już pod koniec kwietnia i na początku maja, maksymalna temperatura, jakiej możemy się spodziewać, to 18 stopni. Jednak na północy kraju czasami - zwłaszcza w ostatnich dniach bieżącego miesiąca - będzie tylko 10-11 stopni.