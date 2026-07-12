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Prognoza

Pogoda na 16 dni: cieplej, gorąco, upał

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Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: cieplej, gorąco, upał
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl
Nietypowo chłodna pogoda jak na lipiec dobiega końca - do Polski znów zaczną napływać suchsze i cieplejsze masy powietrza. Jakich wartości na termometrach się spodziewać? Sprawdź autorską, 16-dniową długoterminową prognozę temperatury, przygotowaną przez Tomasza Wasilewskiego z tvnmeteo.pl.

Główni sprawcy niedawnego ochłodzenia, czyli niże znajdujące się na wschód od naszych granic, powoli zanikają i będą miały coraz mniejszy wpływ na pogodę w Polsce. W tym samym czasie coraz mocniejszy staje się wyż, którego centrum w poniedziałek będzie nad Szetlandami. Ten obszar wysokiego ciśnienia będzie stopniowo rozrastać się na wschód, a to oznacza dla nas nie tylko ocieplenie, ale również wyraźną poprawę pogody od połowy tygodnia, w miarę napływu coraz bardziej suchego powietrza. Warto już teraz zwrócić uwagę na kolejny strumień gorącego powietrza docierający z Afryki do południowo-zachodniej Europy, gdzie meteorolodzy kolejny raz tego lata przewidują temperaturę przekraczającą 40 stopni (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie
Sytuacja baryczna w Europie
Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Przed nami aura wyraźnie cieplejsza niż w poprzednich dniach - na zachodzie kraju już na początku tygodnia będzie 27-29 stopni Celsjusza. Później, im bliżej końca tygodnia, tym bardziej wszyscy, niezależenie od regionu, będziemy odczuwać ocieplenie - 2 czasie najbliższego weekendu czeka nas wręcz upał z temperaturą do 32 st. C na południu Polski. Na północy kraju ma być wtedy do 25 st. C. Kolejny tydzień, czyli czas po 19 lipca, to temperatura umiarkowana, mieszcząca się w lipcowej normie, bo w zakresie od około 20-22 st. C na wybrzeżu do 27-28 st. C w pozostałych regionach.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

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Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogody
Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
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