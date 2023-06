Pogoda na 16 dni: idzie chwilowe ochłodzenie

Ponownie umacnia się wyż, który od wielu tygodni utrzymuje się w północnej i środkowej Europie. W poniedziałek, a zwłaszcza we wtorek wszyscy odczujemy chłodniejsze powietrze, które będzie do nas płynąć ze wschodu, kierowane w ten sposób właśnie przez wspomniany wyż. Z kolei najcieplejsze na kontynencie masy powietrza będą na początku tygodnia na południu i zachodzie Europy - w Wielkiej Brytanii trwa fala trzydziestostopniowych upałów (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Po ciepłym, a chwilami nawet gorącym długim weekendzie, teraz czeka nas chwilowe ochłodzenie - do środy włącznie najwyższa temperatura w Polsce wyniesie 22-23 stopnie Celsjusza, ale we wtorek prawie wszędzie będzie poniżej 20 stopni. Później ponownie zrobi się cieplej i zarówno w czasie najbliższego weekendu, jak i w kolejnych dniach, czyli prawie do końca czerwca, będzie ciepło lub gorąco - na południu kraju do 27-28 stopni.