Pogoda na 16 dni: blisko do poważnego ochłodzenia. Prognoza długoterminowa Tomasza Wasilewskiego

Najwyższa temperatura jakiej możemy spodziewać się w najbliższych dniach to 11 stopni, a później zrobi się dużo zimniej. Sprawdź autorską długoterminową prognozę pogody przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Coraz chłodniejsza pogoda będzie spowodowana napływem zimnych mas powietrza z północy oraz ze wschodu. Za taką cyrkulację powietrza zarówno teraz - na początku nowego tygodnia, jak i później - po 15 listopada, odpowiedzialny będzie wyż tworzący się nad Skandynawią oraz nad Rosją. W zależności od jego położenia, zasięgu i kształtu będzie on do nas kierować arktyczne powietrze z północy lub kontynentalne ze wschodu, co w obu przypadkach oznacza zimną, a nocami mroźną pogodę (patrz mapa).