Pogoda na 16 dni: tak mógłby wyglądać koniec kwietnia

Wprost z południa Europy w kierunku centrum kontynentu płynie teraz szeroki i mocny strumień ciepłego powietrza. Napędza go rozległy niż, który na początku tygodnia będzie przemieszczać się nad Morzem Śródziemnym. Duża część ciepłej masy powietrza gnana południowym wiatrem dotrze w nasze strony i spowoduje, że będzie wyjątkowo ciepło jak na przecież wciąż trwającą zimę.

Po drugiej, zachodniej stronie niżu będzie płynąć chłodniejsze powietrze i ono da się odczuć na przykład we Francji, ale naprawdę zimowa pogoda została zepchnięta daleko na północ i właśnie tam, między innymi do Skandynawii, nadal będzie płynąć mroźne powietrze z Arktyki (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Końcówka lutego będzie przypominać środek wiosny - na południu kraju ma być 17 stopni Celsjusza, ale nie da się wykluczyć, że lokalnie temperatura będzie jeszcze wyższa. Później, w pierwszych dniach marca, zrobi się nieco chłodniej, ale to z pewnością nie będzie zimowa pogoda, bo ma być przeważnie od 8 do 14 stopni. Bardzo podobnie, z maksimum na poziomie 15 stopni, zapowiadają się kolejne dni, do 12 marca.