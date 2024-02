Pogoda na 16 dni: kolejna fala ciepła. Czy mróz powróci?

Wygląda na to, że zima w Polsce już się poddała. Jaka będzie druga połowa lutego i początek marca? Sprawdź długoterminową prognozę pogody na 16 dni.

Kolejne fale ciepłego, atlantyckiego powietrza płyną do Polski nie napotykając po drodze żadnych przeszkód. To przenoszenie mas powietrza z zachodu na wschód jest możliwe dzięki kolejnym niżom, które prą w głąb kontynentu, a mroźny wyż, który mógłby je "powstrzymać" jest daleko na wschodzie i tam nadal utrzymuje się zimowa pogoda. Pozostanie ona tylko tam, a więc Polska, podobnie jak większość europejskich krajów, nadal będzie w zasięgu niezwykle ciepłego, jak na zimę powietrza, które płynie do nas znad wyjątkowo rozgrzanego o tej porze roku Atlantyku (patrz mapa).