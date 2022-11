Pogoda na 16 dni: koniec mrozu jest bliski

Arktyczne powietrze, które w weekend napłynęło do Polski i było przyczyną sporego mrozu (-13 stopni Celsjusza w Szczecinku), będzie teraz powoli, ale systematycznie wypierane z centrum Europy przez cieplejszą masę powietrza z zachodu. Wiąże się to z tym, że mroźny wyż, który znajduje się nad Skandynawią i północną Rosją nieco osłabnie i zmieni swoje położenie a przez to - oprócz samego początku tygodnia - nie będzie już kierować zimnego powietrza do centrum kontynentu (patrz mapa).