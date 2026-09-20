Pogoda na 16 dni: czeka nas "twardy reset"
Ponadprzeciętne wrześniowe ciepło, którym cieszyliśmy się jeszcze w sobotę w całej Polsce, jest właśnie przeganiane z naszego kraju przez chłodny front atmosferyczny. Wędruje on nad nami z północnego zachodu na południowy wschód. Front związany jest z niżem, którego centrum w poniedziałek będzie znajdować się w okolicach Sankt Petersburga nad Rosją. Takie położenie niżu i jednocześnie obecność wyżu na zachodzie Europy utoruje drogę dla zimnych mas powietrza, które będą się zsuwać z północy do centrum kontynentu (patrz mapa).
Prognoza długoterminowa na 16 dni
Po weekendzie czeka na duże ochłodzenie, które utrzyma się przez cały tydzień - w tym czasie na wschodzie kraju czasami będzie zaledwie 12, 13 stopni Celsjusza, a na południu i zachodzie temperatura sporadycznie może osiągnąć 18, 19 stopni. Następnie, już na przełomie września i października, możemy spodziewać się większego ocieplenia - wtedy na termometrach zobaczymy nawet 22, 23 stopnie w południowej części kraju.
Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.