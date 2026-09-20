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Prognoza

Pogoda na 16 dni: czeka nas "twardy reset"

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Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: czeka nas pogodowy twardy reset
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl
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Po weekendzie do Polski wtargnie zimno i zostanie u nas na dłużej. Kiedy na termometrach pojawią się wyższe wartości? Sprawdź autorską prognozę pogody na 16 dni synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Ponadprzeciętne wrześniowe ciepło, którym cieszyliśmy się jeszcze w sobotę w całej Polsce, jest właśnie przeganiane z naszego kraju przez chłodny front atmosferyczny. Wędruje on nad nami z północnego zachodu na południowy wschód. Front związany jest z niżem, którego centrum w poniedziałek będzie znajdować się w okolicach Sankt Petersburga nad Rosją. Takie położenie niżu i jednocześnie obecność wyżu na zachodzie Europy utoruje drogę dla zimnych mas powietrza, które będą się zsuwać z północy do centrum kontynentu (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie
Sytuacja baryczna w Europie
Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Prognoza długoterminowa na 16 dni

Po weekendzie czeka na duże ochłodzenie, które utrzyma się przez cały tydzień - w tym czasie na wschodzie kraju czasami będzie zaledwie 12, 13 stopni Celsjusza, a na południu i zachodzie temperatura sporadycznie może osiągnąć 18, 19 stopni. Następnie, już na przełomie września i października, możemy spodziewać się większego ocieplenia - wtedy na termometrach zobaczymy nawet 22, 23 stopnie w południowej części kraju.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogody
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