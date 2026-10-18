Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na 16 dni: czeka nas duży skok temperatury

|
Pogoda na 16 dni: Nastąpi skok temperatury do prawie 20 stopni
Pogoda na 16 dni: czeka nas duży skok temperatury
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Po chłodnym początku tygodnia do Polski przyjdzie nagłe ocieplenie. Jak długo z nami zostanie? Sprawdź autorską, 16-dniową prognozę pogody przygotowaną przez synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Wyż, którego centrum w poniedziałek będzie w okolicach Sankt Petersburga nad Rosją, na razie kieruje w nasze strony chłodne, kontynentalne powietrze. Napływa ono z północnego wschodu i dociera między innymi do centrum Europy. W tym samym czasie dużo cieplejsze masy powietrza płyną na południe i południowy wschód kontynentu, co związane jest z obecnością niżów nad tymi rejonami.

>>> CZYTAJ TEŻ: Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki?

Właśnie ciepła masa powietrza, która na początku tygodnia będzie nad Morzem Śródziemnym, kilka dni później zacznie przesuwać się w naszym kierunku. Wspomniany wcześniej wyż zmieni swoje położenie, a to z kolei spowoduje zmianę cyrkulacji powietrza ze wschodniej na południową (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie
Sytuacja baryczna w Europie
Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Po chłodnym początku tygodnia - w poniedziałek miejscami będzie tylko 8 stopni - czeka nas szybkie ocieplenie i w środę na południu kraju możemy spodziewać się 19 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet 20 stopni.

Następnie, już w drugiej połowie tygodnia i do końca października, temperatura będzie nieco niższa. Mimo to i tak będzie ona dość wysoka jak na tę porę roku, bo wyniesie od około 10 stopni na wschodzie, do 15-16 stopni na południu i zachodzie Polski. Trochę chłodniej zapowiada się początek listopada, w tym dzień Wszystkich Świętych. Na termometrach zobaczymy wtedy do 12-13 stopni na zachodzie i mniej niż 10 stopni na wschodzie kraju.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę

>>> CZYTAJ TEŻ: Przeczytaj to, zanim zaczniesz grabić liście

Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
prognoza pogodypogodaPolskaJesieńTomasz WasilewskiWszystkich Świętych
Czytaj także:
Emu biegał po ulicach Santa Cruz
Emu biegał po ulicach miasta. Nagranie
Ciekawostki
Skrzyniarki na Słowacji
Poślizgnął się i spadł z dużej wysokości. Nie żyje polski turysta
Świat
Bukowisko
Bukowisko na nagraniu. "Piękna i pełna dynamizmu scena"
Polska
Śmigłowiec amerykańskiej straży przybrzeżnej
Wywróciła się łódź, rekiny zaatakowały kilka osób
Świat
Chile
Lawina zepchnęła ich do lodowatej wody. Trzy osoby nie żyją
Świat
Szacowana trasa przelotu
Waży kilka ton, miała przelatywać nad naszym krajem. Nowy komunikat POLSA
Polska
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Tu widzialność o poranku będzie znacznie ograniczona
Prognoza
Pożary w Kalifornii niszczyły domy
Pożary trawią Kalifornię. Tysiące osób wezwanych do ewakuacji
Świat
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Świat
Jesień, deszcz, liść
Układ omega nad Europą. Jaką da nam pogodę
Prognoza
Szop zaatakował staruszka
Poszedł do skrzynki na listy, zaatakował go szop
Świat
Akcja wyciągania aligatora z sadzawki
Aligator wciągnął wędkarza do wody. Mężczyzna nie przeżył
Świat
Moment, w którym humbak uderza w łódź
Humbak uderzył w łódź. "Powiedziałem siostrzeńcowi, by chwycił za aparat"
Świat
Zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy coraz bliżej
Ciekawostki
Prognozowane opady w Hiszpanii w niedzielę po południu
Hiszpania szykuje się na ulewy. Polskie MSZ ostrzega podróżnych
Świat
Mgła
Alarmy IMGW dla połowy województw
Prognoza
Zima w Nowym Jorku
El Nino wciąż się wzmacnia. Taką zimę przyniesie USA
Świat
Zawalił się dach szkoły w Pakistanie
Zawalił się dach szkoły. Nie żyje ponad 30 dzieci
Świat
Niski poziom wody w zbiorniku Ardingly w południowej Anglii
Kluczowe zbiorniki retencyjne są tu prawie puste
Świat
Jesień w Ornontowicach (Śląskie)
W tej prognozie widać 20 stopni Celsjusza. Potężny niż wymusi zmianę aury
Prognoza
Komar
Groźny wirus wędruje na północ Europy. W Belgii zmarły dwie osoby
Świat
Mobula tarapacana - gatunek ryby z rodziny mantowatych
Wody się ociepliły. Wędkarze mają eldorado
Świat
Liście
Grabić czy zostawić? Ekspert wyjaśnia, co zrobić z liśćmi w ogrodzie
Polska
Mgła, jesień, zamglenia
Gęsta mgła nie chce odpuścić. IMGW wciąż alarmuje
Prognoza
Indonezja
Niebo jak na Marsie, mieszkańcy skarżą się od tygodni
Świat
Niedźwiedź odwiedził bibliotekę
Niedźwiedź odwiedził bibliotekę. Książki go nie interesowały, wolał coś innego
Ciekawostki
Szerszeń żółtonogi (Vespa velutina)
Szerszeń azjatycki pojawił się w Polsce
Polska
Uroczystość ku pamięci Ramiego
"Nikt z naszej grupy nie przestawał go szukać". Znaleźli ciało 12-letniego Ramiego
Świat
Lodowiec Thwaitesa
Lodowiec Zagłady traci lód szybciej, niż sądzono
Nauka
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Czy czeka nas poprawa pogody?
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom