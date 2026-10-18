Prognoza Pogoda na 16 dni: czeka nas duży skok temperatury Tomasz Wasilewski |

Pogoda na 16 dni: czeka nas duży skok temperatury Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Wyż, którego centrum w poniedziałek będzie w okolicach Sankt Petersburga nad Rosją, na razie kieruje w nasze strony chłodne, kontynentalne powietrze. Napływa ono z północnego wschodu i dociera między innymi do centrum Europy. W tym samym czasie dużo cieplejsze masy powietrza płyną na południe i południowy wschód kontynentu, co związane jest z obecnością niżów nad tymi rejonami.

>>> CZYTAJ TEŻ: Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki?

Właśnie ciepła masa powietrza, która na początku tygodnia będzie nad Morzem Śródziemnym, kilka dni później zacznie przesuwać się w naszym kierunku. Wspomniany wcześniej wyż zmieni swoje położenie, a to z kolei spowoduje zmianę cyrkulacji powietrza ze wschodniej na południową (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Po chłodnym początku tygodnia - w poniedziałek miejscami będzie tylko 8 stopni - czeka nas szybkie ocieplenie i w środę na południu kraju możemy spodziewać się 19 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet 20 stopni.

Następnie, już w drugiej połowie tygodnia i do końca października, temperatura będzie nieco niższa. Mimo to i tak będzie ona dość wysoka jak na tę porę roku, bo wyniesie od około 10 stopni na wschodzie, do 15-16 stopni na południu i zachodzie Polski. Trochę chłodniej zapowiada się początek listopada, w tym dzień Wszystkich Świętych. Na termometrach zobaczymy wtedy do 12-13 stopni na zachodzie i mniej niż 10 stopni na wschodzie kraju.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę

>>> CZYTAJ TEŻ: Przeczytaj to, zanim zaczniesz grabić liście