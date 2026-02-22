Pogoda na 16 dni. Idzie ciepło, jakiego dawno Polska nie widziała Źródło: tvnmeteo.pl

Mroźny wyż przesunął się na wschód, opuścił naszą część Europy i zabrał ze sobą mroźne powietrze. To wycofanie się układu wysokiego ciśnienia od razu wykorzystały atlantyckie niże, których fronty atmosferyczne niosące opady i ciepłe powietrze wdzierają się w głąb kontynentu.

Właśnie z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w ostatnim tygodniu lutego, gdy niże przesuwające się znad oceanu na wschód będą tłoczyć ciepło nie tylko do zachodniej, ale także do środkowej Europy. Zimowa aura będzie coraz bardziej spychana na wschód i północ (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Przed nami ciepły początek tygodnia - z temperaturą do 8 stopni Celsjusza na zachodzie kraju - i jeszcze cieplejsza jego druga połowa. Wtedy na południu i zachodzie Polski może być nawet około 15 stopni. Następnie, już na początku marca, temperatura będzie trochę niższa niż w ostatnich dniach lutego i wyniesie od 5-6 stopni na wschodzie kraju do 11-12 st. C w zachodniej Polsce.

Z kolei później, po 5 marca, czeka nas kilkudniowe ochłodzenie i spadek temperatury do około 0 stopni na północnym wschodzie, a więc na Mazurach i Podlasiu oraz do 6-7 stopni w południowo-zachodniej części kraju, czyli na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.