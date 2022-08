Pogoda na 16 dni: brutalny koniec upalnego lata

Mimo że już na początku tygodnia zrobi się chłodniej, to na wschodzie i południu kraju może jeszcze być 25-27 stopni Celsjusza. Później jednak, aż do weekendu, temperatura nigdzie w Polsce nie przekroczy 23 st. C, a na północy często będzie tylko 17-18 st. C (nocami zaledwie 6-7). Kolejne dni, od 5 do 8 września, będą cieplejsze i wtedy na południu może być 26 stopni. Po tym ociepleniu temperatura ponownie obniży się i pozostanie w zakresie od 16 st. C nad morzem do 23 st. C na południu Polski.