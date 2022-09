Pogoda na 16 dni: bezpowrotny koniec gorącego lata

Mimo to za kilka dni czeka nas krótkie, ale wyraźne ocieplenie. Sprawdź autorską długoterminową prognozę pogody na 16 dni Tomasza Wasilewskiego.

Pogodą w naszej części Europy niezmiennie rządzi wyż, którego centrum na początku tygodnia będzie nad południową Skandynawią. Obecność wyżu w tym miejscu oznacza dla nas po pierwsze stabilną, słoneczną aurę, a po drugie - napływ chłodnego powietrza z północy, co najbardziej odczuwamy w czasie zimnych wieczorów, nocy i poranków. Podobnie będą wyglądać nadchodzące dni, z tym, że gdy w drugiej połowie tygodnia wyż nieco osłabnie, to zmniejszy się również "dostawa" chłodu do centrum kontynentu (patrz mapa).