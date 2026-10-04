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Pogoda na 16 dni: babie lato zniknie w jednej chwili

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Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: babie lato zniknie w jednej chwili
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl
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Nadchodzącą zmianę pogody poprzedzi październikowe lato. Jaką temperaturę przyniosą kolejne dwa tygodnie miesiąca? Sprawdź autorską, 16-dniową prognozę pogody przygotowaną przez synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Trwające już ponad tydzień ciepłe i przeważnie pogodne babie lato, jeszcze trochę z nami zostanie. Tej stabilnej pogodzie sprzyja pas wysokiego ciśnienia, który rozciąga się z zachodu na wschód nad Europą.

Na początku tygodnia to wyżowe królestwo będzie się ciągnąć od Atlantyku, aż po centrum kontynentu i Bałkany. Aktywne niże, podążające znad oceanu i zagarniające z północy fale zimniejszego powietrza, kierując się nad Skandynawię "zmuszone" są omijać wspomniany wcześniej wyż. Dzięki temu mamy stabilną i ciepłą aurę (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie
Sytuacja baryczna w Europie
Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Prognoza długoterminowa. Pogoda na 16 dni

Po weekendzie czeka na jeszcze kilka dni ze zdecydowanie wysoką jak na październik temperaturą - najcieplej, do czwartku włącznie, będzie na południu kraju, gdzie temperatura może osiągnąć aż 23 stopnie.

Później, czyli od piątku, musimy liczyć się ze zmianą pogody, bo wyż, o którym wcześniej była mowa, osłabnie i odsunie się na wschód. To spowoduje wtargnięcie do naszej części Europy chłodniejszego powietrza. Wtedy nastąpi wyraźne ochłodzenie - na wschodzie i północy kraju będzie tylko 9-10 stopni, a na południu i zachodzie - do około 15 stopni.

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Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
prognozapogodaprognoza pogodyTomasz Wasilewski
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