Pogoda na 16 dni. To będzie jak wiosna w grudniu

Drugi tydzień pierwszego z zimowych miesięcy, czyli grudnia, może zapisać się w Polsce wybitnie dużą anomalią temperatury. Jest to związane z napływem bardzo ciepłej, jak na tę porę roku, masy powietrza znad Atlantyku - na wysokości 1,5 kilometra nad naszymi głowami w połowie tygodnia temperatura będzie wynosić aż około 10 stopni, co oznacza, że nawet wysoko w górach będzie nietypowo ciepło. Przemieszczanie się tego ciepła z południowego zachodu do centrum Europy będą napędzać niże przemierzające północną część Oceanu Atlantyckiego w pobliżu naszego kontynentu. Ich obecność w tym miejscu oraz pas wysokiego ciśnienia rozciągający się od Półwyspu Iberyjskiego, przez Bałkany, aż po Rosję stworzą wspólnie idealne warunki dla takiej cyrkulacji powietrza (patrz mapa).
Pogoda na 16 dni. Nietypowe ciepło jak na grudzień
Już po weekendzie odczujemy wzrost temperatury, ale kulminacja tego wzrostu nastąpi w środę - wtedy na południowym zachodzie kraju, zwłaszcza w województwach dolnośląskim i opolskim, lokalnie może się ocieplić aż do 15-16 stopni. W kolejnych dniach temperatura aż tak wysoka nie będzie, ale nadal ma być dużo cieplej niż średnio o tej porze roku, bo od 2 st. C na wschodzie do 10 st. C na zachodzie Polski. Taka temperatura utrzyma się do 19 grudnia, a później ze wschodu zacznie płynąć do nas zimniejsze powietrze. Tuż przed świętami temperatura obniży się do około 0 st. C przy wschodniej granicy i do 5-6 st. C na zachodzie kraju.
Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.
Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl