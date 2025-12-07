Pogoda na 16 dni. To będzie jak wiosna w grudniu

Logo TVN24
Prognoza

Źródło: tvnmeteo.pl
Już wkrótce temperatura zupełnie wymknie się zimowym normom. Jakich wartości na termometrach możemy się spodziewać w kolejnych dniach? Sprawdź długoterminową prognozę pogody na 16 dni przygotowaną przez synoptyka i prezentera pogody tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Drugi tydzień pierwszego z zimowych miesięcy, czyli grudnia, może zapisać się w Polsce wybitnie dużą anomalią temperatury. Jest to związane z napływem bardzo ciepłej, jak na tę porę roku, masy powietrza znad Atlantyku - na wysokości 1,5 kilometra nad naszymi głowami w połowie tygodnia temperatura będzie wynosić aż około 10 stopni, co oznacza, że nawet wysoko w górach będzie nietypowo ciepło. Przemieszczanie się tego ciepła z południowego zachodu do centrum Europy będą napędzać niże przemierzające północną część Oceanu Atlantyckiego w pobliżu naszego kontynentu. Ich obecność w tym miejscu oraz pas wysokiego ciśnienia rozciągający się od Półwyspu Iberyjskiego, przez Bałkany, aż po Rosję stworzą wspólnie idealne warunki dla takiej cyrkulacji powietrza (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie
Sytuacja baryczna w Europie
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Nietypowe ciepło jak na grudzień

Już po weekendzie odczujemy wzrost temperatury, ale kulminacja tego wzrostu nastąpi w środę - wtedy na południowym zachodzie kraju, zwłaszcza w województwach dolnośląskim i opolskim, lokalnie może się ocieplić aż do 15-16 stopni. W kolejnych dniach temperatura aż tak wysoka nie będzie, ale nadal ma być dużo cieplej niż średnio o tej porze roku, bo od 2 st. C na wschodzie do 10 st. C na zachodzie Polski. Taka temperatura utrzyma się do 19 grudnia, a później ze wschodu zacznie płynąć do nas zimniejsze powietrze. Tuż przed świętami temperatura obniży się do około 0 st. C przy wschodniej granicy i do 5-6 st. C na zachodzie kraju.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Przewrót w modelach. Najnowsze prognozy na grudzień i święta
Arleta Unton-Pyziołek

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
WARSZAWA
