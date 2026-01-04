Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz

Do -38 stopni Celsjusza spadła temperatura w niedzielny poranek na północy Finlandii i to mroźne powietrze właśnie stamtąd płynie w naszym kierunku. Północnej cyrkulacji sprzyja po pierwsze blokada wyżowa, czyli wyż nad Atlantykiem, który jak mur odgradza nas od ciepłego powietrza, a po drugie niż znajdujący się nad południowym Bałtykiem, który po swojej zachodniej stronie ściąga m.in. do centrum Europy lodowate powietrze z Arktyki. W najbliższych dniach popłynie ono dalej na południe kontynentu i dotrze aż do Hiszpanii, a później, w połowie tygodnia, wedrze się nawet do północnej Afryki, spychając dość ciepłe masy powietrza nad południowo wschodnią Europę (patrz mapa).
Pogoda na 16 dni. Idzie mróz. Ile stopni będzie
Przed nami mroźny tydzień - dzienna, czyli maksymalna temperatura na wschodzie Polski czasami będzie wynosić -7/-8 stopni Celsjusza, a nocna może obniżać się aż do -18 stopni. Jeszcze zimniej będzie w górach, gdzie możemy spodziewać się nawet około -20 stopni. W tym mroźnym czasie najwyższa temperatura, do około 0 stopni, będzie na zachodzie Polski. Później, od najbliższego weekendu, czeka nas wyraźne ocieplenie, szczególnie w zachodniej połowie kraju, gdzie temperatura wzrośnie początkowo do 2-3 stopni, a następnie nawet do 5-6 stopni. W tym samym czasie wschodnia część kraju nadal będzie mroźna z temperaturą do -3 stopni.
