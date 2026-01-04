Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do -38 stopni Celsjusza spadła temperatura w niedzielny poranek na północy Finlandii i to mroźne powietrze właśnie stamtąd płynie w naszym kierunku. Północnej cyrkulacji sprzyja po pierwsze blokada wyżowa, czyli wyż nad Atlantykiem, który jak mur odgradza nas od ciepłego powietrza, a po drugie niż znajdujący się nad południowym Bałtykiem, który po swojej zachodniej stronie ściąga m.in. do centrum Europy lodowate powietrze z Arktyki. W najbliższych dniach popłynie ono dalej na południe kontynentu i dotrze aż do Hiszpanii, a później, w połowie tygodnia, wedrze się nawet do północnej Afryki, spychając dość ciepłe masy powietrza nad południowo wschodnią Europę (patrz mapa).

Arktyczne zimno atakuje Europę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Idzie mróz. Ile stopni będzie

Przed nami mroźny tydzień - dzienna, czyli maksymalna temperatura na wschodzie Polski czasami będzie wynosić -7/-8 stopni Celsjusza, a nocna może obniżać się aż do -18 stopni. Jeszcze zimniej będzie w górach, gdzie możemy spodziewać się nawet około -20 stopni. W tym mroźnym czasie najwyższa temperatura, do około 0 stopni, będzie na zachodzie Polski. Później, od najbliższego weekendu, czeka nas wyraźne ocieplenie, szczególnie w zachodniej połowie kraju, gdzie temperatura wzrośnie początkowo do 2-3 stopni, a następnie nawet do 5-6 stopni. W tym samym czasie wschodnia część kraju nadal będzie mroźna z temperaturą do -3 stopni.