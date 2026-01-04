Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz

Pogoda 16 dni
Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na 16 dni. Na początku tygodnia arktyczne zimno opanuje prawie całą Europę. Co to oznacza dla Polski i jakie wartości na termometrach prognozowane są na kolejne tygodnie stycznia 2026? Sprawdź prognozę długoterminową, przygotowaną przez synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Do -38 stopni Celsjusza spadła temperatura w niedzielny poranek na północy Finlandii i to mroźne powietrze właśnie stamtąd płynie w naszym kierunku. Północnej cyrkulacji sprzyja po pierwsze blokada wyżowa, czyli wyż nad Atlantykiem, który jak mur odgradza nas od ciepłego powietrza, a po drugie niż znajdujący się nad południowym Bałtykiem, który po swojej zachodniej stronie ściąga m.in. do centrum Europy lodowate powietrze z Arktyki. W najbliższych dniach popłynie ono dalej na południe kontynentu i dotrze aż do Hiszpanii, a później, w połowie tygodnia, wedrze się nawet do północnej Afryki, spychając dość ciepłe masy powietrza nad południowo wschodnią Europę (patrz mapa).

Sypie tak, że świata nie widać. Kolejny dzień ataku zimy
Sypie tak, że świata nie widać. Kolejny dzień ataku zimy

Polska

Pogoda na 16 dni. Idzie mróz. Ile stopni będzie

Przed nami mroźny tydzień - dzienna, czyli maksymalna temperatura na wschodzie Polski czasami będzie wynosić -7/-8 stopni Celsjusza, a nocna może obniżać się aż do -18 stopni. Jeszcze zimniej będzie w górach, gdzie możemy spodziewać się nawet około -20 stopni. W tym mroźnym czasie najwyższa temperatura, do około 0 stopni, będzie na zachodzie Polski. Później, od najbliższego weekendu, czeka nas wyraźne ocieplenie, szczególnie w zachodniej połowie kraju, gdzie temperatura wzrośnie początkowo do 2-3 stopni, a następnie nawet do 5-6 stopni. W tym samym czasie wschodnia część kraju nadal będzie mroźna z temperaturą do -3 stopni.

Kolejny efekt jeziora w Polsce. Może spaść nawet pół metra śniegu

Kolejny efekt jeziora w Polsce. Może spaść nawet pół metra śniegu

Ostrzeżenia nawet trzeciego stopnia. Uwaga na śnieżyce

Ostrzeżenia nawet trzeciego stopnia. Uwaga na śnieżyce

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

