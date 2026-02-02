Logo TVN24
Pogoda. Mróz ustąpi. Czeka nas zmiana

Zima, śnieg, opady
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Nadchodzące dni dadzą nam chwilę wytchnienia od silnego, trzaskającego mrozu. Pojawią się natomiast opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Mogą być marznące, powodujące powstanie gołoledzi. Na drogach i chodnikach może zrobić się niebezpiecznie ślisko.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

W ciągu najbliższych dni Polska będzie pod wpływem cyrkulacji północno-wschodniej i wschodniej. Wspólnie stworzą ją pogodny wyż Daniel z centrum ulokowanym nad Skandynawią oraz niż znad środkowej Rosji, który wzmocni napływ arktycznego powietrza do naszego kraju. Jedynie nad krańce południowe i południowo-zachodnie dotrze łagodniejsze i wilgotniejsze powietrze polarne, sprzyjające utrzymywaniu się większego zachmurzenia. Lokalnie mogą pojawić się bardzo słabe opady śniegu, szczególnie w rejonie górskim.

Przed nami przebudowa pola barycznego. Szykuje się zmiana

Przed nami zapowiadana przebudowa pola barycznego i zmiana cyrkulacji powietrza. Zwrot w pogodzie jest widoczny już na naszych wtorkowych mapach Europy w postaci zbliżającego się od południowego zachodu do Polski klina ciepłego i wilgotnego powietrza. Z tym klinem związany jest ciepły front atmosferyczny, który we wtorek w drugiej części dnia nasunie więcej chmur nad województwa południowe. Wieczorem przyniesie on również pierwsze przedfrontowe, słabe opady śniegu.

W środę i czwartek zmiany w pogodzie będą postępować w głąb kraju. Napłynie wilgotniejsze i cieplejsze powietrze wraz z systemem frontów atmosferycznych. To wszystko odbywać się będzie nad mocno wychłodzonym gruntem. Należy spodziewać się niebezpiecznej i szerokiej strefy opadów o charakterze marznącym, powodującym gołoledź. W piątek i sobotę opady będą słabły, a ryzyko opadów marznących będzie lokalne.

W dalszej perspektywie, czyli od niedzieli lub poniedziałku, wszystkie modele wskazują na możliwość ponownego umocnienia się ośrodków wyżowych w rejonach północnej i północno-wschodniej Europy. To oznacza wysokie prawdopodobieństwo powrotu chłodnych, arktycznych mas powietrza do Polski.

Klatka kluczowa-202674
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Apogeum "jeszcze przed nami"
Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Apogeum "jeszcze przed nami"

Wzrost temperatury

Wtorek przyniesie w większości regionów pogodną aurę bez opadów. Ale na południu kraju, a także w drugiej części dnia również w centrum, prognozuje się stopniowy wzrost zachmurzenia. Słabe, przedfrontowe opady śniegu pojawią się w rejonie górskim, a wieczorem możliwe będą również w województwach południowych. Temperatura maksymalna wyniesie od -13/-12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do -3/-2 st. C na południu. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, a na zachodzie i na Wybrzeżu okresami - dość silny. Będzie wiał z kierunków wschodnich.

W środę nie będzie padać jedynie na krańcach północno-wschodnich. Natomiast w pozostałych regionach niebo zasnują chmury. Opady śniegu spodziewane są na północy. Będą one przechodzić w centrum w mokry śnieg i deszcz ze śniegiem (możliwe są marznące opady), a na południu w deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od -12/-10 st. C na północnym wschodzie, przez -7/-3 st. C w centrum, do 1-3 st. C na południu. Wiatr południowo-wschodni i wschodni, okaże się od umiarkowanego do okresami dość silnego.

Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna będzie jeszcze mroźniejsza
Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna będzie jeszcze mroźniejsza

Powrót opadów

Czwartek zapowiada się pochmurnie. Na północy i w centrum wystąpią opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, które w południowych regionach będą przechodziły w deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0-1 st. C w centrum, do 2-3 st. C na południu. Powieje umiarkowany, chwilami dość silny wiatr z południowego wschodu.

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z niewielkimi przejaśnieniami w centrum i na południowym wschodzie. Na północy kraju pojawią się słabnące opady deszczu ze śniegiem i/lub marznącego deszczu. W pozostałej części kraju spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -1/1 st. C na północy do 3-4 st. C na południu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, przeważnie zmienny.

Klatka kluczowa-202745
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Jaki będzie początek weekendu

Sobota przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami na Podkarpaciu. Na północy cały czas lokalnie możliwe są opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego, przechodzące w deszcz i mżawkę w pozostałej części kraju. Termometry wskażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3-4 st. C w centrum i na południu kraju. Wiatr będzie zmienny, przeważnie słaby. 

Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach

Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach

Kilka tysięcy osób bez prądu, kolejna ofiara mrozu

Kilka tysięcy osób bez prądu, kolejna ofiara mrozu

Polska

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
