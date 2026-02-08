Logo TVN24
Pogoda. Te noce będą bardzo mroźne. Możliwe nawet -20 stopni

Zima, mróz, noc
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Do naszego kraju wróci srogi mróz. Najbliższe dwie noce będą szczególnie zimne, miejscami temperatura może spaść do około -20 stopni Celsjusza. Później czeka nas duża zmiana.
Polska znajdzie się pod wpływem wyżu Emmeram z centrum przemieszczającym się znad Skandynawii w kierunku Białorusi i Ukrainy. Zmianie ulegnie kierunek cyrkulacji powietrza na północno-wschodni i wschodni, a wyż wtłoczy nad Polskę zimne powietrze arktyczne. Tylko regiony południowo-zachodnie zostaną w łagodniejszej masie powietrza polarnego. Umiarkowanie aktywny front przemieści się nad Polską w nocy, niosąc jeszcze opady śniegu w południowej połowie kraju. W poniedziałek odejdzie za nasze południowe granice.

Możliwe nawet -20 stopni. Dwie takie noce

Wraz ze wzrostem ciśnienia i odejściem śnieżnego frontu do kraju wkroczą przejaśnienia i rozpogodzenia. Stąd dwie najbliższe noce, czyli ta z niedzieli na poniedziałek oraz z poniedziałku na wtorek, będą dość mroźne, szczególnie na północnym wschodzie i wschodzie kraju, gdzie temperatura spadać ma poniżej -15 stopni Celsjusza, a lokalnie do -18/-20 st. C.

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie z postępującymi od północnego wschodu w głąb kraju przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy od -9/-8 st. C na Podlasiu, przez -7/-4 st. C w centrum kraju, do -1/0 st. C na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje wschodni i południowo-wschodni umiarkowany wiatr, na wschodzie i północy dość silny, potęgujący odczucie chłodu.

Klatka kluczowa-215612
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Zapanuje pogoda atlantycka

Wtorek przyniesie postępujące od południowego zachodu w głąb kraju duże zachmurzenie i opady śniegu, przechodzące w centrum kraju i na Śląsku w śnieg z deszczem marznącym. Temperatura wyniesie od -8 st. C na Podlasiu, przez -2/-1 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na Śląsku. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Tego dnia jednak, gdy centrum wyżu znajdzie się nad Ukrainą, cyrkulacja powietrza ze wschodniej skręci na południową i rozpocznie się proces wypychania znad Polski arktycznego powietrza przez cieplejsze masy polarne. Od południowego zachodu wkroczy front z opadami śniegu, przechodzącymi w opady mieszane i marznące. Polska zacznie dostawać się pod wpływ pochmurnego niżu, rozległego cyklonu północnoatlantyckiego, kształtującego pogodę do 14-15 lutego.

Środa zapowiada się pochmurno. Na północnym wschodzie kraju okresami wystąpią opady śniegu do 1-2 centymetrów. Poza tym na zachodzie i południu okresami spadnie deszcz lub mżawka. Termometry pokażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na południu. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

"Krótki strzał" dużego mrozu. A co potem?
"Krótki strzał" dużego mrozu. A co potem?

W całym kraju powyżej zera

W masach powietrza polarnego pojawią się opady deszczu, a temperatura będzie stopniowo wzrastać. W czwartek strumień powietrza z południa przyniesie mgły, opady deszczu i mżawki oraz ciepło - na Przedgórzu Sudetów i Karpat rzędu 10-11 stopni. Jednak w piątek zmierzać ma od północnego zachodu w stronę Polski wielka zatoka chłodu. Po okresie pogody atlantyckiej wrócić ma zima.

Czwartek przyniesie pochmurną i mglistą aurę. Na północnym wschodzie okresami spadnie śnieg z deszczem, a na pozostałym obszarze - deszcz. Temperatura wyniesie od 0-1 st. C na Podlasiu, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 8-10 st. C na południu. Powieje południowy, umiarkowany wiatr, a w górach dość silny.

Piątek również zapowiada się pochmurnie. Na północnym zachodzie i północy kraju okresami spadnie śnieg z deszczem i deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Klatka kluczowa-215606
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prognozapogodaprognoza pogodyMróz
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
