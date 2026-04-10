Pogoda. Nawet -8 stopni przy gruncie. Ostrzeżenia IMGW niemal w całej Polsce

Przymrozki, mróz, zimno, lód
Pogoda na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Tej nocy oraz o poranku w sobotę znów chwyci mróz, a przy gruncie pojawią się przymrozki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia niemal w całym kraju. Temperatura może spaść nawet do -8 stopni.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki

Żółte alarmy przed przymrozkami wydano w całym kraju z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego w województwie małopolskim.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3 stopni Celsjusza, lokalnie do -6 st. C, a przy gruncie do -8 st. C. Alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 18 bądź 22 w piątek i wygasną w sobotę o godzinie 8.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW

