Nawet -10 stopni przy gruncie. Alarmy w 15 województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki
Żółte alarmy przed przymrozkami zostały wydane w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszaliński, szczecineckim;
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- wielkopolskim, poza powiatami wschodnimi;
- kujawsko-pomorskim;
- łódzkim;
- mazowieckim;
- świętokrzyskim;
- lubelskim;
- dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, jaworskim, świdnickim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, strzelińskim, oławskim, wrocławskim, Wrocław, trzebnickim, milickim, oleśnickim;
- opolskim;
- śląskim;
- małopolskim, poza powiatem tatrzańskim;
- podkarpackim.
W tych miejscach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -5 st. C. W powiatach południowych w woj. podkarpackim wartości na termometrach spadną do 4 st. C, lokalnie do -7 st. C, przy gruncie do -8 st. C, a lokalnie nawet do -10 st. C.
W południowej części województwa podkarpackiego alarmy wejdą w życie w sobotę o godzinie 20, a na pozostałym obszarze - o godz. 21. Wszędzie wygasną o godz. 8 w niedzielę.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock