Nawet -10 stopni przy gruncie. Alarmy w 15 województwach

Przymrozki, zetnie mróz
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami, wydając alerty dla 15 województw. W części kraju temperatura przy gruncie może spaść nawet do -10 stopni.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki

Żółte alarmy przed przymrozkami zostały wydane w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszaliński, szczecineckim;
  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • wielkopolskim, poza powiatami wschodnimi;
  • kujawsko-pomorskim;
  • łódzkim;
  • mazowieckim;
  • świętokrzyskim;
  • lubelskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, jaworskim, świdnickim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, strzelińskim, oławskim, wrocławskim, Wrocław, trzebnickim, milickim, oleśnickim;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim, poza powiatem tatrzańskim;
  • podkarpackim.

W tych miejscach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -5 st. C. W powiatach południowych w woj. podkarpackim wartości na termometrach spadną do 4 st. C, lokalnie do -7 st. C, przy gruncie do -8 st. C, a lokalnie nawet do -10 st. C.

W południowej części województwa podkarpackiego alarmy wejdą w życie w sobotę o godzinie 20, a na pozostałym obszarze - o godz. 21. Wszędzie wygasną o godz. 8 w niedzielę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

IMGWMróz
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
