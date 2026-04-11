Prognoza Nawet -10 stopni przy gruncie. Alarmy w 15 województwach

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki

Żółte alarmy przed przymrozkami zostały wydane w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: sławieńskim, koszaliński, szczecineckim;

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

wielkopolskim , poza powiatami wschodnimi;

kujawsko-pomorskim ;

łódzkim ;

mazowieckim ;

świętokrzyskim ;

lubelskim ;

dolnośląskim , w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, jaworskim, świdnickim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, strzelińskim, oławskim, wrocławskim, Wrocław, trzebnickim, milickim, oleśnickim;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim , poza powiatem tatrzańskim;

podkarpackim.

W tych miejscach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -5 st. C. W powiatach południowych w woj. podkarpackim wartości na termometrach spadną do 4 st. C, lokalnie do -7 st. C, przy gruncie do -8 st. C, a lokalnie nawet do -10 st. C.

W południowej części województwa podkarpackiego alarmy wejdą w życie w sobotę o godzinie 20, a na pozostałym obszarze - o godz. 21. Wszędzie wygasną o godz. 8 w niedzielę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.