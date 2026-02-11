Logo TVN24
Prognoza

Mróz opuszcza Polskę. Jak długo potrwa ocieplenie?

Sytuacja baryczna w Polsce i Europie
Nadchodzi ocieplenie w Polsce
Źródło: TVN24
Najbliższe dni przyniosą ocieplenie - wynika z najnowszych prognoz. Miejscami temperatura może wynieść nawet kilka stopni Celsjusza na plusie. Jak długo utrzyma się taka aura? O szczegółach opowiadał synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Drugi tydzień lutego rozpoczął się od silnych mrozów. W nocy i nad ranem termometry pokazywały wartości poniżej -25 stopni Celsjusza. Do Polski napływają już jednak ciepłe masy powietrza, które powodują stopniowy wzrost temperatury. Zmianie aury towarzyszy silny spadek ciśnienia. Przez dwie doby w Warszawie wyniósł on 26 hektopaskali.

- To jest przyczyna zmiany pogody, czyli ustąpienie wyżu i dominacja niżu - opisywał na antenie TVN24 we "Wstajesz i wiesz" synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Nadchodzi ocieplenie w Polsce
Źródło: TVN24

Przedwiosenna aura

Centrum wspomnianego niżu znajduje się nad Wielką Brytanią. Z kolei wyż, który dotychczas odpowiadał za napływ zimnych mas powietrza odsunął się na północny wschód, w głąb europejskiej części Rosji. Zmianę pogody w Polsce przynoszą fronty okluzji towarzyszące układowi niskiego ciśnienia.

- Wokół niżu powietrze wiruje odwrotnie do ruchu wskazówek zegara i z tego powodu dostajemy ciepłe powietrze z południowego zachodu - mówił Wasilewski.

Efektem tego było aż 8 stopni Celsjusza na plusie odnotowane we wtorek w Nowym Sączu (woj. małopolskie). Według prognoz takie wartości mogą w środę pokazać termometry w południowej części kraju.

- Nie tak daleko (od Polski - red.) jest to zimne powietrze, ale zostało odepchnięte w kierunku północnym przez ten niż i fronty atmosferyczne - dodał synoptyk.

Według prognoz w środę, czwartek i piątek w Polsce dominować ma przedwiosenna aura z dodatnią temperaturą.

Zrobi się ciepło
Zrobi się ciepło
Źródło: TVN24

Ocieplenie. Jak długo potrwa? "Modele są zgodne"

Zmiana pogody nie oznacza jednak, że możemy już chować puchowe kurtki i rękawiczki do szaf. Modele meteorologiczne wskazują, że już w okolicach weekendu temperatura systematycznie będzie spadać.

- Modele są zgodne. Od weekendu wszystkie wykresy opadają. To nie będzie jakiś siarczysty mróz, bo to będzie około -10 czy -15 stopni Celsjusza nocami, ale wyraźnie widać, że czeka nas ochłodzenie - podkreślił Tomasz Wasilewski.

Ochłodzenie za kilka dni
Ochłodzenie za kilka dni
Źródło: TVN24

Opracował Franciszek Wajdzik

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

