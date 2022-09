Trudne warunki dla kierowców. Mglisty poranek w różnych częściach kraju

Mgły występują we wtorek o poranku w kilku województwach. Widzialność jest ograniczona nawet do 100 metrów.

Jak poinformował we wtorek około godziny 6 synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, z powodu mgieł widzialność jest ograniczona:

- w Jeleniej Górze i na Kasprowym Wierchu , do 100 metrów;

- w Elblągu , do 200 m;

- w Ostrołęce , Siedlcach , na Śnieżce i we Wrocławiu , do 300 m;

- w Warszawie , Lesznie i Sandomierzu , do 400 m;

- w Krakowie i Mikołajkach , do 600 m;

- w Katowicach i Płocku , do 700 m.

Warunki drogowe we wtorek

W ciągu dnia warunki do podróżowania będą utrudnione w północnej części kraju. Prognozowane są tam słabe opady deszczu lub mżawki, przez co nawierzchnie dróg mogą być mokre i śliskie. Dodatkowym utrudnieniem mogą być silne porywy wiatru do 50-60 kilometrów na godzinę.