Będzie kolejne uderzenie ciepła

Po suchej, a w niektórych miejscach także słonecznej niedzieli początek tygodnia zapowiada się pochmurno i morko. Jak mówił we "Wstajesz i weekend" Tomasz Wasilewski, w stronę naszego kraju będą przemieszczać się fronty atmosferyczne znad Atlantyku, "jednocześnie zagarniając znowu, ciepłe jak na luty, powietrze". Jego kulminacja czeka nas w czwartek. - To jest już właściwie wiosenny miesiąc - stwierdził prezenter tvnmeteo.pl.

Nad Polską znajduje się wyż i to on w niedzielę gwarantuje przejaśnienia i rozpogodzenia w wielu regionach.. Synoptycy nie przewidują opadów. Jak wyjaśniał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, front atmosferyczny, w związku z którym w sobotę prawie w całym kraju padał deszcz, odsunął się na wschód Europy.

Kolejne fronty przyniosą ciepło

Pogodną aurą nie nacieszymy się jednak długo, ponieważ nad Oceanem Atlantyckim powstał układ niskiego ciśnienia, który będzie kierować się w stronę centrum kontynentu. - Znajduje się w pobliżu Islandii i jest on dla nas istotny - podkreślił Wasilewski. Dodał, że w ciągu kolejnych dni czeka nas "cała seria niżów i frontów atmosferycznych", co spowoduje, że ponownie zrobi się pochmurno i mokro. - Fronty atmosferyczne, które są nad Atlantykiem i na zachodzie Europy, to jest nasza pogodowa przyszłość - zapowiadał.