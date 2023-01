Wkrótce "pogoda będzie wyglądać zupełnie inaczej"

Kiedy wróci zima? Na razie, jak zwracał uwagę we "Wstajesz i weekend" Tomasz Wasilewski, w Polsce panuje wiosna w środku stycznia. Temperatura osiąga nawet około 10 stopni Celsjusza, a jeżeli pada, to deszcz. Znaczne ochłodzenie czeka nas w następnym tygodniu. - Skala tej zimy jeszcze precyzyjnie nie jest do określenia, ale nastąpi wyraźna zmiana - mówił prezenter tvnmeteo.pl.

Pogodę w Polsce od kilku dni kształtują kolejne układy niskiego ciśnienia. Jak mówił na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, "najważniejszy" dla naszego kraju jest obecnie ten znajdujący się w sobotę nad Szkocją. - To jest bardzo silny, duży, aktywny, głęboki niż, czyli taki który daje dużo zjawisk. (...). Wokół tego niżu jest bardzo rozbudowana i duża strefa opadów deszczu, które są czasami dość silne, a nawet ulewne - opisywał prezenter tvnmeteo.pl. Przemieszcza się on w stronę Polski.

Niż popsuje pogodę w niedzielę

Zanim ten - jak określił go Wasilewski - "wielki niż" wpłynie w niedzielę na aurę w Polsce, w sobotę, pierwszego dnia weekendu, czeka nas nieduża poprawa pogody po tym, jak inny z układów niskiego ciśnienia, odsunął się już nad północny Bałtyk i słabnie. Nie oznacza to jednak, że zabraknie deszczu i silnego wiatru.

- Teraz Brytyjczycy, Francuzi, Holendrzy, Belgowie doświadczają tego, co my dostaniemy jutro - zapowiadał Wasilewski. Należy spodziewać się ciągłych opadów deszczu.

Powrót zimy w łagodnym wydaniu

Kiedy nietypowe o tej porze roku ciepło się skończy? Na wykresie pokazującym tendencję temperatury w ciągu najbliższych dni w Warszawie, który obrazuje również sytuację w całym kraju - jak wyjaśniał Wasilewski - do czwartku 19 stycznia temperatura "utrzymuje się na dość wysokim poziomie". Następnie termometry zaczną wskazywać coraz niższe wartości. Na początku kolejnego tygodnia, we wtorek 24 stycznia, za dnia przewiduje się około 0 st. C, a w nocy około -3 st. C.