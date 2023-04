Zima nie chce odpuścić. Będą kolejne opady śniegu, i to gdzieniegdzie spore

Zima wróciła do części Polski. Na początku kwietnia biało zrobiło się między innymi na wschodzie kraju. Śnieg, i to obficie, będzie padać jeszcze w czwartek. Podczas Świąt Wielkanocnych czeka nas natomiast napływ cieplejszego powietrza i jeśli opady, to deszczu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę zachmurzenie będzie zmienne. Na Pomorzu pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Śnieg i deszcz, opady będą obfite

Wielki Czwartek w zachodniej części kraju zapowiada się jeszcze dość pogodnie, ale na wschodzie zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu rzędu 10 centymetrów, które będą przechodzić w deszcz. W tej części kraju możliwe są niewielkie przejaśnienia. W Tatrach i Beskidach spadnie do 10 cm śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Podkarpaciu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z kierunku północnego.

Wielki Piątek w całym kraju przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 8 st. C na Dolnym Śląsku do 11 st. C w centrum. Będzie wiać słaby i umiarkowany, północny wiatr.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na weekend i Wielkanoc

W Wielką Sobotę będzie pochmurno z przejaśnieniami, popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Niedziela Wielkanocna upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, z północy.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

W Poniedziałek Wielkanocny będzie pochmurno, ale możliwe są przejaśnienia. W środkowych, a także we wschodnich regionach spadnie deszcz, na zachodzie kraju natomast mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C w północno-zachodniej Polsce do 12 st. C na południowym wschodzie. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

