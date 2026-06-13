Prognoza Zanim zrobi się gorąco, jeszcze trochę zmokniemy Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: DiPres/Shutterstock

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W okresie prognozy Polska pozostanie w zasięgu rozległego wiru niskiego ciśnienia Sabina znad Skandynawii. Nad północną Polską zaznaczy się front o chłodnym charakterze. Z północnego zachodu napłynie chłodne i wilgotne powietrze o cechach powietrza arktycznego znad rejonów Grenlandii.

Wciąż burzowo

Niedziela w całym kraju przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-10 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie pojawią się burze, podczas których opady będą większe, do 10-20 l/mkw. Miejscami możliwe są opady drobnego gradu. Na termometrach zobaczymy od 13-14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17-18 st. C na południu Polski. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr. Jego prędkość wyniesie do 40-60 kilometrów na godzinę, a jeszcze więcej podczas burz, bo do 80 km/h.

>>> Śledź z nami, gdzie jest burza

W poniedziałek w dalszym ciągu pogoda kształtowana będzie przez układ niskiego ciśnienia znad Skandynawii, jednakże jego centrum odsunie się nieco nad północną część Morza bałtyckiego. To sprawi, że burze obejmą już tylko niewielką część kraju. Od wtorku zaś do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze znad zachodniej Europy. Na południu i zachodzie prognozowane są liczne rozpogodzenia, a termometry ponownie wskażą powyżej 20 st. C.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Poniżej 20 stopni

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-5 l/mkw., lokalnie na północnym wschodzie spodziewane są burze z opadami do 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 14-15 st. C na Suwalszczyźnie do 18-19 st. C na południu kraju. Z zachodu nadciągnie umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr. Osiągnie prędkość do 40-60 km/h.

Wtorek przyniesie na północnym wschodzie zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burzami. Na południu i zachodzie będzie pogodnie, bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 16-17 st. C na Suwalszczyźnie do 21-22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr umiarkowany, na północnym wschodzie dość silny, porywisty, zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Z każdym dniem coraz cieplej

W środę nad Polską zaznaczy się strefa ciepłego frontu atmosferycznego, na niebie pojawi się więcej chmur, a miejscami spadnie przelotny, niewielki deszcz. Za frontem napłynie kolejna porcja ciepłego powietrza. Dzięki temu w całym kraju temperatura maksymalna wzrośnie powyżej 20 st. C, a w drugiej połowie tygodnia na południu i zachodzie powyżej 25 st. C.

Środa zapowiada się z dużym zachmurzeniem, a lokalnie także ze słabymi, symbolicznymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie od 17-18 st. C na Suwalszczyźnie do 24-25 st. C na Dolnym Śląsku. Powiej słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

W czwartek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia, a miejscami słabych, przelotnych opadów deszczu. Lokalnie pojawi się ryzyko burzy. Termometry pokażą od 20-21 st. C na Suwalszczyźnie do 27-28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

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