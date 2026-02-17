Logo TVN24
Prognoza

Pogoda. Ciepło wtargnie z dużą siłą. Przedtem sypnie śniegiem

|
Śnieg z deszczem, śnieg
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W najbliższym czasie niemal w całym kraju pogoda będzie pochmurna i przyniesie opady śniegu. Pod koniec tygodnia spodziewany jest natomiast duży zwrot w pogodzie.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W środę na pogodę w Polsce będzie wpływać niż z centrum nad Morzem Bałtyckim. Związany z tym niżem chłodny front atmosferyczny, przemieszczając się nad naszym krajem, przyniesie w większości regionów pogodę pochmurną z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami śniegu. Jednocześnie niż będzie sprowadzać z północy kontynentu zimne powietrze, które pozostanie nad Polską do piątku, a na wschodzie kraju do soboty.

Później jednak, od niedzieli, nastąpi radykalna zmiana układu ciśnienia nad Europą, co oznacza wtargnięcie z dużą siłą do naszej części kontynentu ciepłego, atlantyckiego powietrza i w efekcie tego odwilż w całej Polsce.

Sypnie intensywniej

W środę aura będzie pochmurna z przejaśnieniami, a na zachodzie kraju także z lokalnymi rozpogodzeniami. Prognozowane są również przelotne niewielkie opady śniegu, którego spadnie 1-3 centymetry. Mogą one pojawić się wszędzie z wyjątkiem północno-zachodniej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza w Suwałkach do 3 st. C we Wrocławiu. Powieje wiatr słaby lub umiarkowany, najpierw z różnych kierunków, a następnie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie powoli rosnąć - w Warszawie dojdzie do 999 hektopaskali.

Klatka kluczowa-234090
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Czwartek przyniesie mieszkańcom południowo-wschodniej Polski pochmurną aurę z opadami śniegu, które w Małopolsce i na Podkarpaciu mogą być dość intensywne. Ich suma wyniesie 5-10 cm. W pozostałych regionach wystąpi zachmurzenie umiarkowane lub duże, natomiast opady nie są prognozowane. Wyjątek stanowi tu województwo pomorskie, gdzie można spodziewać się przelotnych opadów śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Nizinie Śląskiej. Wiał będzie wiatr słaby lub umiarkowany, z północy, a ciśnienie będzie stabilne - w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali.

Dość pogodnie, ale na chwilę

W piątek prawie wszędzie będzie dość pogodnie, a opady nie są prognozowane. Pochmurna pogoda, z niewielkimi opadami śniegu, zapowiada się jedynie na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -3 st. C na wschodzie kraju oraz 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Odczuwalny będzie wiatr słaby lub umiarkowany, z północy. 

Pogoda na weekend

W sobotę w zachodniej połowie kraju będzie pochmurno i pojawią się opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź. We wschodniej Polsce i w centrum będzie pochmurno z przejaśnieniami, natomiast opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiał będzie wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, z południa.

W niedzielę w całej Polsce aura będzie pochmurna i wystąpią opady deszczu, a na wschodzie także mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C w Suwałkach do 7 st. C w Szczecinie. Wiał będzie wiatr umiarkowany i dość silny. Podmuchy nadciągną z południowego zachodu.

Klatka kluczowa-234102
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: 85828753/AdobeStock

Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
