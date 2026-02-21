Logo TVN24
Prognoza

Pogoda. Idzie odwilż. Temperatura mocno poszybuje

|
Odwilż, roztopy, idzie wiosna, pogoda
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Nadchodzące dni przyniosą rządy niżów. Będzie pochmurno, ale za to czeka nas wzrost temperatury. Miejscami termometry mogą pokazać nawet 15 stopni. Sprawdź, gdzie zrobi się najcieplej.
Pogoda w Polsce w dalszym ciągu kształtowana będzie przez układy niskiego ciśnienia znad północnej i północno-zachodniej Europy. Dominować będzie zachodnia cyrkulacja atmosfery, co oznacza napływ łagodnych, ciepłych mas powietrza polarnego znad Atlantyku.

W nocy z soboty na niedzielę strefa frontu okluzji (kombinacji frontu ciepłego i chłodnego) znad wschodniej Polski odsunie się poza granicę kraju. Przyniesie jeszcze miejscami opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Taka aura spowoduje, że warunki na drogach i chodnikach we wschodnich województwach okażą się bardzo trudne, zwłaszcza w pierwszej części nocy.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę od zachodu zaznaczy się wpływ kolejnej zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem Alina znad Atlantyku. Związana z nią będzie strefa ciepłego frontu atmosferycznego, który przyniesie kolejną porcję zachmurzenia i opadów. Dzień ten na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pochmurnie. Poza tym wystąpi przemieszczająca się z zachodu na wschód kraju strefa słabych i umiarkowanych, ciągłych opadów deszczu. Wieczorem będą one przechodziły na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 1-2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 4-5 st. C w centrum, do 8-9 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni wiatr.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu, które mogą mieć charakter przelotny. Przejściowe rozpogodzenia spodziewane są jedynie na południu Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 st. C na północnym wschodzie do 9-10 st. C na południowym zachodzie. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni.

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z zamgleniami. Lokalnie na południu pojawią się słabe opady deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1-3 st. C na północnym wschodzie do 6-8 st. C na południu i zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu.

Klatka kluczowa-243410
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę i czwartek napłyną ponownie do Polski ciepłe masy powietrza, tym razem znad południowo-zachodniej Europy. Pojawią się rozpogodzenia, zwłaszcza na południu, gdzie również będzie najcieplej. Na Podhalu, Podbeskidziu czy Przedgórzu Sudeckim temperatura może lokalnie wzrosnąć nawet do 12-15 st. C.

Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 2-4 st. C na północnym wschodzie do 10-12 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr.

W czwartek czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Termometry wskażą od 3-5 st. C na północnym wschodzie do 11-13 st. C na południowym zachodzie. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy.

Klatka kluczowa-243424
Prognozowane opady w kolejnych dniach

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

