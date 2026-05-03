Idą zmiany w pogodzie. "Bardzo potrzebne w Polsce"

Nadchodzą opady
Do Polski zmierzają opady deszczu i burze
Źródło: TVN24
Niedziela przyniesie pogodną i gorącą, a nawet upalną aurę. Na horyzoncie widać jednak opady deszczu, których w ostatnich tygodniach w Polsce bardzo brakuje. O tym, co nas czeka, opowiadał na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski.

W sobotę było gorąco, a niedzielę ma być jeszcze cieplej. Wszystko na to wskazuje, że dzisiaj temperatura może osiągnąć nawet blisko 30 stopni Celsjusza. Widać jednak zmianę pogody, która nadejdzie po majówce.

Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski pokazał na antenie TVN24 mapę temperatury na wysokości 1,5 kilometra (można ją zobaczyć poniżej). Nad Islandią panuje temperatura -15 stopni, a nad Polską jest 12 stopni na plusie. Jak przyznał prezenter, ten kontrast to prawie trzydzieści stopni. Pomiędzy tymi dwoma masami powietrza widać linię, zaznaczoną kolorem żółtym, która oddziela te dwie masy powietrza.

- To jest strefa frontowa - tłumaczył Wasilewski. Z nią będą związane zmiany w pogodzie, które nadejdą do Polski w kolejnych dniach.

Strumień gorącego powietrza
Źródło: TVN24

Idzie potrzebna zmiana w pogodzie

Prezenter narysował też to, jak wygląda sytuacja baryczna nad Europą. Na północy Skandynawii i nad Wyspami Brytyjskimi znajdują się niże.

- Są one połączone frontami atmosferycznymi, a to, co widzieliśmy tutaj między tym chłodem a naszym obecnym upałem, to jest właśnie ta strefa frontowa - mówił synoptyk. Po stronie frontu, w której my się znajdujemy, płynie strumień gorącego powietrza, oznaczony kolorem czerwonym. Po drugiej stronie zaś, oznaczonej kolorem niebieskim, widzimy chłodne powietrze.

Strefa frontowa od poniedziałku będzie stopniowo przesuwać się na południowy wschód, w naszą stronę.

- To są opady deszczu, bardzo potrzebne w Polsce - mówił synoptyk. Fronty nasuwające się nad Europę Środkową przyniosą zmianę. - Bardzo prawdopodobne, że jutro na zachodzie, a we wtorek, środę i w czwartek w wielu innych miejscach, chociażby w centrum kraju, na południu, z tego frontu będzie padać - tłumaczył.

W Polsce cieplej niż w Hiszpanii. Taka pogoda ma swoją cenę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W Polsce cieplej niż w Hiszpanii. Taka pogoda ma swoją cenę

To oznacza też ochłodzenie, ale nie tak diametralne, jak mieliśmy na przykład pod koniec kwietnia. Jak dodał Wasilewski, nie należy się obawiać znacznego zimna, bo z 29 stopni temperatura spadnie w okolice 20 stopni. Dlaczego?

- Front, przemieszczając się do Europy Środkowej, stopniowo będzie się zatrzymywać, falować i nie wpuści tego wielkiego zimna, tego arktycznego zimna - dodał.

Nadchodzą opady
Tomasz Wasilewski o zapowiadanej zmianie w pogodzie
Damian Dziugieł
