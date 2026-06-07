Gdzie jest burza? Grzmoty słychać w kolejnych miejscach
Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w niedzielę w części kraju pojawiają się słabe burze.
>>> Przed niebezpieczną aurą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Gdzie jest burza?
Po godzinie 11 grzmi w województwach:
- kujawsko-pomorskim, w rejonie miast i miejscowości Rypin i Baba;
- mazowieckim, w okolicach Pruszkowa i Wołomina;
Burzom towarzyszą opady deszczu o sumie 5-15 litrów wody na metr kwadratowy i wiatr rozpędzający się do 40-60 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz na żywo
Źródło: tvnmeteo.pl