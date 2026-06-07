Gdzie jest burza? Grzmoty słychać w kolejnych miejscach

Warunki biometeo w niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w niedzielę w części kraju pojawiają się słabe burze.

>>> Przed niebezpieczną aurą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Gdzie jest burza?

Po godzinie 11 grzmi w województwach:

kujawsko-pomorskim , w rejonie miast i miejscowości Rypin i Baba;

mazowieckim, w okolicach Pruszkowa i Wołomina;

Burzom towarzyszą opady deszczu o sumie 5-15 litrów wody na metr kwadratowy i wiatr rozpędzający się do 40-60 kilometrów na godzinę.

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Mapa i radar burz na żywo