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Prognoza

Gdzie jest burza? Grzmoty słychać w kolejnych miejscach

Damian Dziugieł
Anna Bruszewska
Zespół autorów
Damian DziugiełOprac. Anna Bruszewska
|
Burza, piorun, błyskawica
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Gdzie jest burza? W niedzielę 7.06 w części kraju występują wyładowania atmosferyczne. Towarzyszą im opady deszczu oraz dość silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w niedzielę w części kraju pojawiają się słabe burze.

>>> Przed niebezpieczną aurą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Mogą wystąpić lokalne podtopienia. IMGW ostrzega
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Mogą wystąpić lokalne podtopienia. IMGW ostrzega

Gdzie jest burza?

Po godzinie 11 grzmi w województwach:

  • kujawsko-pomorskim, w rejonie miast i miejscowości Rypin i Baba;
  • mazowieckim, w okolicach Pruszkowa i Wołomina;

Burzom towarzyszą opady deszczu o sumie 5-15 litrów wody na metr kwadratowy i wiatr rozpędzający się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar

Mapa i radar burz na żywo

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzeburzapogodaprognoza pogody
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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