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Prognoza

Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar

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Opady w niedzielę
Prognozowane opady w niedzielę
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com
W niedzielę nad Polską będzie przemieszczał się chłodny front. Przyniesie on opady deszczu oraz burze. Sprawdź na mapach, gdzie ma popadać deszcz.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w niedzielę w obszar wyżowy, w którym znalazła się Polska, od zachodu wbije się zatoka niżowa związana z niżem Quella znad Morza Północnego. W zatoce tej do kraju wkroczy front chłodny pchany przez atlantyckie wilgotne masy powietrza, wymuszając wypiętrzanie się chmur kłębiastych. Będzie z nich padać i grzmieć.

Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wędrówka deszczowego frontu w niedzielę

W niedzielę, wraz z przesuwaniem się frontu na wschód, opady wystąpią w większości Polski. Miejscami będą solidne - według naszej synoptyk spadnie od 10 do nawet 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Ponadto rozwiną się burze, których przebieg będzie szczególnie gwałtowny na północy.

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Prognozowane opady w niedzielę
Źródło: Ventusky.com

Arleta Unton-Pyziołek prognozuje, że do wieczora front dotrze do linii Gdańsk - Olsztyn - Warszawa - Łódź - Kraków - Katowice. Związane z nim chmury nie obejmą jedynie wschodnich rejonów kraju, chociaż może nieco popadać na Podlasiu, a w Karpatach niewykluczone są burze.

Radar i mapa opadów na żywo

Na wschodzie opady i burze spodziewane są dopiero w poniedziałek, gdy front będzie opuszczał terytorium Polski. W pozostałych rejonach zapanuje pogodna, wyżowa aura. Zdaniem naszej synoptyk taka sytuacja nie potrwa jednak długo, bo już we wtorek do naszego kraju wkroczy kolejny deszczonośny front.

Burze z gradem i do 30 litrów deszczu. Spokoju w pogodzie nie będzie
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Burze z gradem i do 30 litrów deszczu. Spokoju w pogodzie nie będzie

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogodydeszcz
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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