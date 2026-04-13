Prognoza Pogoda. Do Polski dociera pył znad Sahary. Może spaść na ziemię wraz z deszczem Damian Zdonek

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W okresie prognozy Polska północna i wschodnia pozostanie pod wpływem wyżu Quirin znad Finlandii. Południowa i zachodnia część kraju znajdzie się w zasięgu śródziemnomorskiego niżu Ulia, po którego wschodnich peryferiach do Polski napłynie bardzo ciepłe powietrze z południa Europy.

Na pograniczu polsko-niemieckim znajdować się będzie strefa pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, z którym związane będzie przede wszystkim duże zachmurzenie, a w drugiej części wtorku również lokalne opady deszczu - słabe, symboliczne, o charakterze przelotnym.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pył znad Sahary dociera do Polski

Sytuacja baryczna na kontynencie - czyli głęboki i rozległy niż w rejonie Morza Śródziemnego oraz wyż nad Azorami - spowodowała, że nad Europę napłynęły bardzo ciepłe masy powietrza znad Afryki. Sytuacja ta utrzymuje się już kolejny dzień, więc masy ciepłego powietrza zanieczyszczone pyłem znad Sahary docierają też do Polski. Przenoszeniu pyłu na tak dalekie odległości sprzyja dość silny wiatr wiejący do nas bezpośrednio z kierunków południowych prawie w całym przekroju atmosfery do wysokości około 5000 metrów. Największej koncentracji drobinek pyłu możemy się spodziewać we wtorek i środę na południu kraju - przy czym nie będą to duże wartości.

We wtorek w godzinach popołudniowych od zachodu wkroczy nad Polskę front atmosferyczny, a jego przejście nad krajem zakończy okres południowej adwekcji mas powietrza, a tym samym przenoszenie pyłu saharyjskiego nad obszar naszego kraju. Pozostałe w powietrzu drobinki zostaną wypłukane przez frontowe opady - pył może opaść na powierzchnię Ziemi.

We wtorek na wschodzie zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Więcej chmur, które mogą też całkowicie przykryć niebo, pojawi się na zachodzie i w centrum. W drugiej części dnia, lokalnie na zachodzie, wystąpią słabe opady deszczu (rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy, maksymalnie do 5 l/mkw.) Na termometrach zobaczymy od 15-16 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum do 17-18 st. C na południu kraju. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr (rozpędzający się do 40-50 kilometrów na godzinę), południowo-wschodni.

Nawet 18 stopni. Czy spadnie deszcz

W kolejnych dniach Polska znajdzie się w polu podwyższonego ciśnienia w zasięgu słabnącego frontu atmosferycznego. Przeważać będzie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, miejscami słabymi opadami deszczu - zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Front będzie się przemieszczał powoli z zachodu na wschód, ale opady te okażą się słabe, co nie poprawi sytuacji hydrologicznej.

W środę utrzyma się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, lokalnie słabymi opadami deszczu - zwłaszcza na południu i w centrum. W górach i na obszarach podgórskich możliwe są słabe burze. Termometry pokażą od 13-14 st. C na Pomorzu do 16-18 st. C na południu i wschodzie Polski. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Czwartek przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, lokalnie słabymi opadami deszczu - szczególnie na wschodzie i południu. Termometry pokażą od 14-15 st. C na północy, wschodzie i w centrum do 16-17 st. C na południowym zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

Pogoda na weekend

Piątek zapowiada się pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą od 14-16 st. C na wschodzie i w centrum do 17-18 st. C na zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, północno-zachodni i północny wiatr.

W sobotę czeka nas pogodna aura, na ogół bez opadów - słaby deszcz możliwy jest jedynie w rejonie Pomorza. Termometry pokażą od 15-16 st. C na wschodzie i w centrum do 17-18 st. C na zachodzie Polski. Nadciągnie umiarkowany, północno-zachodni wiatr.