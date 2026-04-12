Prognoza Pogoda. Pył saharyjski może dotrzeć do Polski. Gdzie spadnie deszcz Damian Zdonek

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W okresie prognozy Polska północna i wschodnia pozostanie pod wpływem pogodnego wyżu Quirin znad Finlandii. Południowa i zachodnia część kraju znajdzie się w zasięgu śródziemnomorskiego niżu Ulia, po którego wschodnich peryferiach napłynie do Polski bardzo ciepłe powietrze z południa Europy.

W poniedziałek na wschodzie i w centrum kraju utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie chmur będzie więcej, a czasami całkowicie zasłonią niebo, padać jednak nie powinno. Powieje umiarkowany wiatr, na zachodzie porywisty, rozpędzający się do 40-60 kilometrów na godzinę, z południowego wschodu.

Spłynie pył znad Sahary

W poniedziałek i we wtorek, wskutek napływu powietrza znad północnej Afryki w wyższych warstwach atmosfery możliwe jest zaobserwowanie śladowych ilości pyłu w rejonie południowo-zachodniej Polski.

We wtorek w dalszym ciągu większe zachmurzenie utrzymywać się będzie na zachodzie oraz częściowo w centrum kraju. Bardzo prawdopodobne, że strefa frontowa wejdzie nad województwa zachodnie i miejscami popada słaby deszcz. To właśnie w tej części kraju w kwietniu nie padało niemal w ogóle, a w marcu opady wyniosły zaledwie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy.

Na wschodzie spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. W całym kraju powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr (40-50 km/h), południowo-wschodni.

W kolejnych dniach Polska znajdzie się pod wpływem pola podwyższonego ciśnienia, w zasięgu strefy słabnącego frontu atmosferycznego. Przeważać będzie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, miejscami słabymi opadami deszczu - zwłaszcza w centrum kraju. Na południu, a konkretniej w rejonie obszarów podgórskich możliwe są słabe burze.

Środa przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, a lokalnie słabymi opadami deszczu - zwłaszcza na południu i w centrum. W górach i na obszarach podgórskich możliwe są burze. Nadciągnie słaby i umiarkowany, południowo - wschodni wiatr.

W czwartek czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, lokalnie słabymi opadami deszczu, szczególnie na południu i w centrum. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Piątek zaś w całym kraju okaże się pogodny i bez opadów. Wiatr powieje słabo, z północnego zachodu i północy.