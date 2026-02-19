Pogoda. Rosyjski niedźwiedź złagodniał. Czeka nas eksplozja ciepła

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Polska wkracza w typową pogodę przedwiosenną, która nieść ma chwilami imponujące już wzrosty temperatury. I choć w nasz rejon sięga jeszcze arktyczny jęzor zimna, to szybko zostanie wygnany przez kliny ciepła już rozbudowujące się od podzwrotnikowego Atlantyku, Maroka i Hiszpanii w stronę zachodniej i środkowej Europy. Ciepłe masy powietrza narzucą pogodzie reguły do 28 lutego, co wyraźnie widać w nowej prognozie opracowanej przez Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF), a konkretnie w odchyleniu temperatury w Polsce powyżej średniej o około 3-6 stopni.

Prognoza odchylenia temperatury powyżej normy od 23 lutego Źródło: ECMWF

Dalsze losy srogiej zimy

Do wiosny meteorologicznej, która rozpocznie się 1 marca, został ponad tydzień, a do kalendarzowej - cztery. Najważniejsza wiosna, na jaką czekamy, to wiosna termiczna - ze średnią dobową temperaturą wzrastającą powyżej 0 stopni. Od soboty 21 lutego pierwsze jej objawy odnotuje cała Polska. O ile Słońce znajduje się jeszcze w zenicie nad południową półkulą, między równikiem a Zwrotnikiem Koziorożca, o tyle z każdym dniem punkt, na który promienie słoneczne padają prostopadle, sunie wolno na północ.

Na trwałe ciepło w Polsce trzeba poczekać, ale modele pogodowe wyliczają już pierwsze wiosenne wzrosty temperatury. Teraz właśnie dokonuje się zwrot w cyrkulacji powietrza w Europie. Kończy się dominacja lodowatej cyrkulacji północnej i wschodniej, a coraz mocniej zaczyna rozwijać się ta zachodnia. Widać ją w prognozach oscylacji północnoatlantyckiej NAO, zjawisku meteorologicznym polegającym na wahaniach różnic ciśnienia między Wyżem Azorskim a Niżem Islandzkim. Oscylacja ta z fazy ujemnej przechodzi właśnie w dodatnią w wyniku powiększania się różnicy ciśnienia między cyklonem i antycyklonem na Atlantyku, co wymusi rozwój silnego strumienia powietrza z zachodu. Dość srogie oblicze zimy zaczyna łagodnieć.