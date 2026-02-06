Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza
|

Rosjanie pokazują mrożące prognozy. A co na to inne ośrodki?

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Zimna druga dekada lutego
Zimna druga dekada lutego
Źródło: CFS/tropicaaltidbits.com
Wkraczamy w ostatnią fazę zimy. Ten okres potrafi wymęczyć, zasmucić i rozbić. Do wiosny meteorologicznej jeszcze ponad trzy tygodnie, które pogodowo mogą być trudne, bo nasz rejon Europy pozostaje w zasięgu jęzorów zimna i fal odwilży. W świetle prognoz długoterminowych "Polska zapadła się w zimę na dłużej", jak zauważył mój redakcyjny kolega Tomasz Wasilewski. Artykuł dostępny w subskrypcji
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Zima na półkuli północnej w tym roku zmusza ludzi do nieustannej walki z żywiołem. Jest trudna od północnej Japonii, gdzie wystąpiły największe opady śniegu od ponad 80 lat, po europejską część Rosji, gdzie w Moskwie tak intensywnych opadów nie notowano od 203 lat. Dokucza również Polsce, dlatego też niepokoją najnowsze prognozy rozbicia wiru polarnego w połowie lutego. Oznaczają one kolejne uwolnienie wielkich mas arktycznego powietrza i wepchnięcie ich w umiarkowane szerokości Ameryki i Eurazji na dłużej.

Zupełnie rozbity wir polarny na dwa mniejsze w połowie lutego, temperatura na wysokości ok. 30 km odpowiadającej ciśnieniu ok. 10 hPa (na wysokości geopotencjału 10 hPa)
Zupełnie rozbity wir polarny na dwa mniejsze w połowie lutego, temperatura na wysokości ok. 30 km odpowiadającej ciśnieniu ok. 10 hPa (na wysokości geopotencjału 10 hPa)
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com

Słaby wir polarny w drugiej połowie stycznia przyniósł arktyczne uderzenie w Amerykę, gdzie lokalnie na terenie kanadyjskiego Jukonu raportowano spadki temperatury do -53 stopni. Wcześniej popłynęły w świat zgłoszenia z północnej Jakucji o temperaturze wynoszącej nawet -60 stopni. Oczywiście nie każda fala zimna na półkuli północnej związana jest z wirem polarnym, spadkiem jego spójności czy wręcz rozbiciem, ale w ostatnich latach twór ten, zaburzany przez wyjątkowo silne wrzuty ciepła do stratosfery, mocno urządza zimy od Alaski po Kamczatkę.

Mrożące krew w żyłach prognozy na luty meteorologicznej służby Roshydromet pokazują, że środkowa Syberia, europejska część Rosji, Białoruś, północna Ukraina oraz Polska i południowa Skandynawia mogą doświadczyć silnego odchylenia temperatury średniej miesięcznej poniżej normy o nawet cztery stopnie. Rosyjskie prognozy sezonowe opierają się obecnie na normie klimatycznej z lat 1991–2020, według standardów Światowej Organizacji Meteorologicznej. Ocieplenie ostatnich dekad wymusiło zmiany, tym samym wyliczenia modelu SL-AV, wskazujące na dużą ujemną anomalię, oznaczają, że luty w Eurazji może być mroźny. Gdyby odnieść tę prognozowaną średnią temperaturę do chłodniejszej normy z drugiej połowy XX wieku, odchylenie to również byłoby ujemne, choć znacznie mniejsze.

Mrożąca prognoza rosyjska na luty
Mrożąca prognoza rosyjska na luty
Źródło: SL-AV Roshydromet

Kiedy wróci tęgi mróz? Robi się ciekawie

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Marznące opady
Gołoledź. Tu nadal trzeba uważać
Prognoza
Zalane drogi w Dalmacji
"Ekstremalna sytuacja" na południu Chorwacji
Świat
Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
"Chodź wolno i ostrożnie"
Polska
Pojawią się opady marznące
Uważajmy na marznące opady. Pogoda na dziś
Prognoza
Maroko, powódź
Ludzie w popłochu uciekali na dachy swoich domów
Świat
Woda zalała ulice Madrytu
Rura pękła na drodze do lotniska. Ludzie wdrapywali się na auta
Świat
Ulica lód oblodzenie
I znów szklanka na drogach
Prognoza
Leonardo uderzył w Portugalię
Ewakuacje, ofiara śmiertelna. "Sytuacja jest dramatyczna"
Świat
Sypanie solą dróg
To tania metoda. Wysoką cenę płaci środowisko
Polska
Mróz, zima
Nadchodzi zmiana. Znów ściśnie mróz
Prognoza
Gołoledź we Wrocławiu
Ślizgawica na Dolnym Śląsku. "We Wrocławiu zawsze było ciepło"
Polska
25 min
pc
Elon Musk ma kosmiczny plan. Obietnica rewolucji czy sprytna gra o inwestorów?
KIJEK W KOSMOSIE
Nosorożce na śnieżnym wybiegu w Zoo Knoxville
Nosorożce bawiły się w śniegu
Świat
Niebezpieczna gołoledź na drogach i opady mieszane w regionie słupskim - Zdjęcia 22
Nie widzimy jej, a ona na nas czyha
Polska
Smog
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
Smog
gololedz boleslawiec
"Lód pokrył wszystko!", do samochodu "na czworaka"
Polska
Uwaga na oblodzenie
Alert RCB. "Uważaj na drogach i chodnikach"
Polska
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Marznące opady, mgły i bardzo śliskie drogi
Prognoza
USA, Kalifornia
Dom runął do oceanu. Nagranie
Świat
Noc gołoledź
Uwaga! Nocą zagrożeniem będzie lodowica
Prognoza
Przez miasta nad Lazurowym Wybrzeżem przeszła burza z gradem
Miesięczne opady w kilka godzin. Doszło do powodzi
Świat
Burza Leonardo w Portugalii
Portugalię zalało. W Hiszpanii zarządzono ewakuacje
Świat
Padający śnieg, zima
Wracają zimowe opady. Gdzie i kiedy spadnie śnieg
Prognoza
Grenlandia
Marzenie Trumpa ociepla się cztery razy szybciej niż reszta świata
Świat
Ludzie na zamarzniętej Motławie w Gdańsku, 01.02.26
Po 55 sekundach dorosły mężczyzna traci władzę w dłoniach. Lepiej nie ryzykować
Polska
Legwany pospadały z drzew na Florydzie
Zbierają legwany na Florydzie. "Pospadały z drzew"
Świat
Śnieg
Rano sypnęło śniegiem. To nie koniec zagrożeń
Prognoza
Śnieg, lekki śnieg
W części kraju sypnie śniegiem
Prognoza
Chłodny front dotarł do Hawany, stolicy Kuby
W egzotycznym kraju padł rekord zimna
Świat
Rzeka Bug w Drohiczynie (19 stycznia 2026)
Co po zimie? Zapowiada się pierwszy taki rok od lat
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom