Pogoda na 16 dni: ofensywa zimna w samym środku wakacji

Nad centrum Europy właśnie przetacza się niż z ulewami i burzami, a jego obecność u nas to nie tylko załamanie pogody, lecz także silne ochłodzenie. Zimne powietrze z północy wtargnie do naszej części kontynentu m.in. właśnie z powodu tego niżu, ale północnej cyrkulacji powietrza sprzyjać będzie również wyż znajdujący się na zachodzie Europy. W tym samym czasie, gdy my będziemy spędzać ostatnie dni lipca w nietypowym chłodzie, do Europy wschodniej, a nawet do Skandynawii będzie docierać gorące powietrze z południa, przynosząc tam kolejne fale upałów.