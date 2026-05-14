Pogoda na lato 2026. Eksperymentalna prognoza pogody IMGW na wakacje
Za ponad miesiąc rozpocznie się w Polsce lato. Jakie może być w tym roku? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną długoterminową prognozę pogody na okres od czerwca do września.
Prognoza długoterminowa na czerwiec
Według prognozy IMGW, czerwiec pod względem średniej temperatury powietrza kształtować się będzie powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Powinno więc być cieplej niż zazwyczaj. Opady raczej nie odbiegną od średnich miesięcznych sum z tego okresu.
Prognoza długoterminowa na lipiec
Według wstępnych prognoz także w lipcu średnia temperatura powietrza będzie się kształtować powyżej normy. Miesięczna suma opadów atmosferycznych, tak samo jak w czerwcu, powinna zawierać się w zakresie normy z lat 1991-2020.
Prognoza długoterminowa na sierpień
Z prognozy IMGW wynika, że tendencja z czerwca i lipca ma utrzymać się także w sierpniu. Średnia miesięczna temperatura powietrza powinna być powyżej normy z lat 1991-2020. Suma opadów w tym miesiącu ma być zbliżona do tej, jaką obserwujemy zazwyczaj.
Prognoza długoterminowa na wrzesień
Według prognozy IMGW, wrzesień w całej Polsce nie powinien odbiegać od norm z lat 1991-2020 zarówno pod względem średniej temperatury powietrza, jak i sum opadów.
Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"
W IMGW-PIB oraz w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie średnią miesięczną temperaturę bądź sumę opadów dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do tak zwanej normy z wielolecia. Obecnie jako odniesienie wykorzystywane są wartości z okresu 1991-2020.
Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego okresu sortowane są od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza temperaturę lub opady w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych - "powyżej normy".
W przypadku klasy "powyżej normy" możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej kilkudziesięciu obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. W przypadku określenia "poniżej normy" miesiąc będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie", czyli podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.
Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:
- powyżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy bądź bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
- poniżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
- w normie - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.
Eksperci z IMGW wskazali, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg czy deszcz itp.).
Co ze sprawdzalnością prognoz długoterminowych
IMGW wyjaśnia, że pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłości. Rozbieżności wynikają zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych, często lokalnych zjawisk, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.
Meteorolodzy przypominają, że z tak dużym wyprzedzeniem nie da się dokładniej opisać przewidywanej pogody. Należy pamiętać o tym, że powyższa prognoza jest orientacyjna, a jej charakter jest eksperymentalny oraz że dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.