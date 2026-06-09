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Święty Jan z wiadrami wody. Pogoda długoterminowa na początek wakacji

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Pogoda na czerwiec. Skumulowana suma opadów do 22 czerwca
Pogoda na czerwiec. Skumulowana suma opadów do 22 czerwca
Źródło zdj. gł.: GFS/tropicaltidbits.com
W ukochanej książce przedwojennych Polaków pod tytułem "Z naszej przyrody" ponad sto lat temu Bohdan Dyakowski stwierdził, że "Święty Jan jest najodpowiedniejszym czasem do koszenia łąk". Trawy kwitną wtedy najpiękniej, dają pożywne i najbardziej aromatyczne siano. Deszcz również pada najczęściej. Dawniej uważano, że przed Świętym Janem, a więc przed 24 czerwca, trzeba było o niego prosić, a "po Janie sam będzie rosić". W tym roku jednak worek z opadami i burzami sunącymi znad Atlantyku otworzył się już na początku czerwca, a w ciągu najbliższych tygodni deszczu również nie trzeba będzie zaklinać. Artykuł dostępny w subskrypcji

Do przesilenia letniego, czyli do 21 czerwca, skumulowane sumy opadów wynieść mają co najmniej 40 litrów na metr kwadratowy. Miejscami na południu i wschodzie kraju spaść może nawet do 60-70 l/mkw., a w Karpatach - nawet do 100 l/mkw. Oczywiście modele matematyczne pokazują uproszczony obraz, ale wskazują jednoznacznie, że pogodę kształtować mają na ogół niżowe układy baryczne.

Skumulowana suma opadów do 22 czerwca
Skumulowana suma opadów do 22 czerwca
Źródło zdjęcia: GFS/tropicaltidbits.com

Opady w czerwcu. Co widać w prognozach

Po rekordowej suszy w okresie wiosny w Kotlinie Warszawskiej, gdy w marcu, kwietniu i maju łącznie spadło około 35 l/mkw. - najmniej od 1953 roku - opady w czerwcu mają szansę osiągnąć normę z wielolecia. Wynosi ona nieco ponad 70 l/mkw. Dlaczego może się tak stać? Bo Warszawa ma w perspektywie kilka burz.

Pozostało 87% artykułu
Źródło: TVN24+
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
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