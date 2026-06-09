Święty Jan z wiadrami wody. Pogoda długoterminowa na początek wakacji

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Do przesilenia letniego, czyli do 21 czerwca, skumulowane sumy opadów wynieść mają co najmniej 40 litrów na metr kwadratowy. Miejscami na południu i wschodzie kraju spaść może nawet do 60-70 l/mkw., a w Karpatach - nawet do 100 l/mkw. Oczywiście modele matematyczne pokazują uproszczony obraz, ale wskazują jednoznacznie, że pogodę kształtować mają na ogół niżowe układy baryczne.

Skumulowana suma opadów do 22 czerwca Źródło zdjęcia: GFS/tropicaltidbits.com

Opady w czerwcu. Co widać w prognozach

Po rekordowej suszy w okresie wiosny w Kotlinie Warszawskiej, gdy w marcu, kwietniu i maju łącznie spadło około 35 l/mkw. - najmniej od 1953 roku - opady w czerwcu mają szansę osiągnąć normę z wielolecia. Wynosi ona nieco ponad 70 l/mkw. Dlaczego może się tak stać? Bo Warszawa ma w perspektywie kilka burz.

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