Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza
|

Przedwiośnie jak łabędź, potrzebuje wody, by olśnić. Czy ją dostanie?

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Pogoda na marzec. Jakiej temperatury i jakich opadów się spodziewać
Pogoda na marzec. Jakiej temperatury i jakich opadów się spodziewać
Źródło: NOAA
Coraz częściej hydrolodzy podkreślają, że wielkie roztopy wiosenne w Polsce, najbardziej malownicze w dolinie Bugu, odchodzą do przeszłości. Dawniejsze powodzie marcowe są obecnie zastępowane przez mniejsze incydenty topnienia śniegu właściwie już od grudnia do lutego. Śnieg nie zalega miesiącami i nie na obszarze całej Polski, tylko pojawia się i znika, co zmienia cykl hydrologiczny w naszym kraju. Czy pogoda, jaką wyliczają modele na marzec, poprawi sytuację?Artykuł dostępny w subskrypcji
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Tegoroczna zima, choć z obfitymi opadami występującymi tylko regionalnie, ładnie wybija się z szeregu zupełnie bezśnieżnych zim XXI wieku. I oprócz tego, że przynosi wielu gospodarstwom zalania, również nawadnia pola.

Przedwiośnie, jak brzydkie kaczątko, za kilka tygodni zamieni się w łabędzia. Małej urody pora roku, z dużą chwiejnością pogody, wyrośnie w końcu na piękność wraz ze wzrostem temperatury, nieraz spektakularnym. Pod koniec lutego temperatura w Polsce zbliży się na południowym zachodzie do 18-20 stopni Celsjusza. I w marcu spodziewamy się kolejnych fal ciepła znad Hiszpanii czy Afryki, niosących wzrost temperatury na zachodzie kraju powyżej 15 st. C około 6-7 marca, a później po 10 marca.

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Żbik (Felis silvestris) w górach Taunus w Niemczech
Leśny drapieżnik zaczął odwiedzać pola. "Ryzyko jest coraz wyższe"
Nauka
Berlin
W Berlinie "receptory witaminy D wreszcie zostały pobudzone"
Świat
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Malownicze spotkanie na niebie. Zobacz zdjęcia
Nauka
Odwilż, śnieg, roztopy
Cieplej, ale niebezpiecznie. Ostrzeżenia IMGW
Polska
Wysoki poziom wody, ostrzeżenia hydrologiczne
Alarmy hydrologiczne wysokiego stopnia
Prognoza
Pogodny dzień
Aż 18 stopni. Co jeszcze nas czeka?
Prognoza
Zniszczenia po powodzi w Brazylii
Rośnie bilans ofiar śmiertelnych. "To jest jak jakiś horror"
Świat
Mroźna, zimna noc
Nocą ściśnie lekki mróz
Prognoza
Reporterka mierzy dziurę w jezdni w Bukareszcie
Ta zima sprawiła, że "Bukareszt wygląda, jakby został zbombardowany"
Świat
Proso zwyczajne (Panicum miliaceum)
Zajadała się tym cała Europa - poza częścią Kujaw
Nauka
Huragan Melissa
Melissa wyrównała rekord Allena. Nowe informacje o potwornym huraganie
Świat
Pogodnie, wczesna wiosna, słonecznie, Kraków, park
W weekend czeka nas dzień z afrykańskim powietrzem
Prognoza
Grecki region Ewros został zalany
Ostatnie przygotowania przed "krytycznymi" godzinami
Świat
Roztopy
To zagrożenie powróci. Są ostrzeżenia
Prognoza
Podwodna łąka
Matka z córką odkryły "podwodne łąki". Mogą być największe na świecie
Świat
Owad z rodziny szarańczowatych
Do hiszpańskiej wyspy wraz z pyłem znad Sahary dotarł rój owadów
Świat
Pingwiny cesarskie na Antarktydzie
Gdy są nagie i bezbronne, lód łamie im się pod nogami
Nauka
Zapadlisko w Nebrasce
Auta nagle zapadły się pod ziemię. Nagranie
Świat
Nad Polską największa anomalia
Zwrot w pogodzie. "Nad Polską anomalia będzie największa"
Prognoza
Księżyc
Widowiskowe zjawiska nad naszymi głowami. Kiedy spojrzeć w niebo
Ciekawostki
Pogodnie, słonecznie, ciepło na wiosnę
Chmury się rozwieją. Pogoda poprawi nam nastrój
Prognoza
Dolina Mięguszowiecka zimą
Polacy zginęli pod lawiną w Tatrach Wysokich
Świat
Smog w Krakowie
Korekta kontrowersyjnej SCT. Gminy zajęły stanowisko
Smog
Noc, opady śniegu, śnieżyca, deszcz ze śniegiem
W nocy śnieg, w dzień 15 stopni
Prognoza
Lisy próbowały zakłócić posiłek bielika na litewsko-białoruskiej granicy
Starcie zwierząt na granicy litewsko-białoruskiej. Nagranie
Świat
Mieszkańcy Anglet w południowej Francji cieszą się z pogodnej aury
We Francji jest o włos od upału
Świat
Wiosna, sikorka
Blisko 20 stopni. Meteorologiczna wiosna zacznie się z przytupem
Prognoza
Rocky odnalazł się po 43 dniach
Pies zgubił się i spędził ponad 40 dni w górach
Świat
Gołoledź, oblodzenie
Zagrożenie lodem powróci. Mapy
Prognoza
Stan alarmowy na rzece Mławka w Szreńsku
"Kto mieszka tutaj blisko, jest w emocjach"
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom