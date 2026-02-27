Przedwiośnie jak łabędź, potrzebuje wody, by olśnić. Czy ją dostanie?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Tegoroczna zima, choć z obfitymi opadami występującymi tylko regionalnie, ładnie wybija się z szeregu zupełnie bezśnieżnych zim XXI wieku. I oprócz tego, że przynosi wielu gospodarstwom zalania, również nawadnia pola.

Przedwiośnie, jak brzydkie kaczątko, za kilka tygodni zamieni się w łabędzia. Małej urody pora roku, z dużą chwiejnością pogody, wyrośnie w końcu na piękność wraz ze wzrostem temperatury, nieraz spektakularnym. Pod koniec lutego temperatura w Polsce zbliży się na południowym zachodzie do 18-20 stopni Celsjusza. I w marcu spodziewamy się kolejnych fal ciepła znad Hiszpanii czy Afryki, niosących wzrost temperatury na zachodzie kraju powyżej 15 st. C około 6-7 marca, a później po 10 marca.