Pogoda na marzec. Czekają nas perturbacje - w prognozie widać niżowe monstrum. Co z Wielkanocą?

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Pogoda długoterminowa na marzec
Pogoda długoterminowa na marzec
Źródło: CFS/meteociel.fr
Koniec lutego zaczarował słońcem i temperaturą do 20 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, a początek marca przyniósł ochłodzenie, które uświadamia, że to dopiero zaranie wiosny i po spacerze wciąż jeszcze przyjemnie posilić się gorącym kapuśniakiem. Z najnowszych wyliczeń modeli pogodowych wynika, że w najbliższym czasie temperatura nie raz spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza, a pod koniec marca może sypnąć śnieg. Odchodzącej zimie trzeba będzie zapłacić haracz.Artykuł dostępny w subskrypcji
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Zimowa pogoda może jeszcze wrócić, choć raczej pod postacią mieszanych opadów, a nie silnego mrozu. Na razie jednak, w pierwszej dekadzie marca, aura będzie stabilna za sprawą układu wysokiego ciśnienia Jannis znad centrum Europy, stanowiącego blokadę dla cyrkulacji zachodniej powietrza i deszczowych frontów znad Atlantyku. Później stery przejmie Wyż Azorski. W nadchodzących dniach temperatura spadać ma do -2/-5 st. C przy pogodnym nocnym niebie, przejściowo tylko zachmurzającym się, ale bez opadów. Popołudniami temperatura utrzyma się na wiosennym poziomie od 5-8 st. C na północnym wschodzie do 13-15 st. C na południu, a około 7-9 marca do nawet 18 st. C na Dolnym Śląsku.

Antycyklon przyjemnie pokieruje cyrkulacją powietrza w pierwszej dekadzie tak, by od czapy ciepła znad północnej Afryki odrywały się bąble zwrotnikowego powietrza i przemieszczały nad Europę, sięgając nawet Skandynawii. W Polsce najcieplej będzie na zachodzie, a chłodniej - na wschodzie. Cyrkulacja powietrza ma trzymać z dala od nas jęzor zimna zsuwający się właśnie nad Rosję, a spadki temperatury kilka stopni poniżej 0 st. C nie będą na razie groźne dla budzącej się wolno wegetacji.

Bąbel ciepła nad Europą 6 marca i trzymany w ryzach jęzor zimna nad Rosją
Bąbel ciepła nad Europą 6 marca i trzymany w ryzach jęzor zimna nad Rosją
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
