Te miesiące mogą znacznie odbiegać od normy. Długoterminowa prognoza IMGW
Wielkimi krokami zbliża się kalendarzowa jesień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) udostępnił eksperymentalną czteromiesięczną prognozę pogody, która pokazuje, jakiej aury możemy spodziewać się w nadchodzących miesiącach.
Prognoza długoterminowa na październik
Eksperci przewidują, że temperatura w październiku będzie kształtować się na poziomie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Jeśli chodzi o opady, to w większości kraju mają być one typowe dla tego miesiąca. Wyjątkiem ma być północno-zachodnia Polska, gdzie ma padać więcej niż zwykle.
Prognoza długoterminowa na listopad
Według IMGW listopad zapowiada się na cieplejszy niż zazwyczaj w całym kraju. Miesięczna suma opadów atmosferycznych nie przekroczy średnich miesięcznych sum dla okresu z lat 1991-2020.
Prognoza długoterminowa na grudzień
Cieplejszy niż zwykle w całej Polsce ma być również ostatni miesiąc roku - grudzień. Ilość opadów nie powinna z kolei przekroczyć średniej normy.
Prognoza długoterminowa na styczeń
Styczeń zapowiada się na bardziej mokry w wielu rejonach kraju, zarówno na północy, jak i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to ma ona kształtować się w normie w całej Polsce.
Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"?
W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy".
Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:
- powyżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy bądź bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
- poniżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
- w normie - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020.
Meteorolodzy wyjaśniają, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).
Co ze sprawdzalnością prognoz długoterminowych
Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych meteorolodzy przypominają, że wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.
Meteorolodzy podkreślają, że nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.