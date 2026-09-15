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Prognoza

Te miesiące mogą znacznie odbiegać od normy. Długoterminowa prognoza IMGW

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Prognoza pogody na wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: IMGW, Shutterstock/Pavel Larsson
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował eksperymentalną, czteromiesięczną prognozę pogody na październik, listopad, grudzień i styczeń 2027. Co może przynieść jesień i początek zimy?

Wielkimi krokami zbliża się kalendarzowa jesień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) udostępnił eksperymentalną czteromiesięczną prognozę pogody, która pokazuje, jakiej aury możemy spodziewać się w nadchodzących miesiącach.

Prognoza długoterminowa na październik

Eksperci przewidują, że temperatura w październiku będzie kształtować się na poziomie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Jeśli chodzi o opady, to w większości kraju mają być one typowe dla tego miesiąca. Wyjątkiem ma być północno-zachodnia Polska, gdzie ma padać więcej niż zwykle.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na październik 2026
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na październik 2026
Źródło zdjęcia: IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na październik 2026
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na październik 2026
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza długoterminowa na listopad

Według IMGW listopad zapowiada się na cieplejszy niż zazwyczaj w całym kraju. Miesięczna suma opadów atmosferycznych nie przekroczy średnich miesięcznych sum dla okresu z lat 1991-2020.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na listopad 2026
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na listopad 2026
Źródło zdjęcia: IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na listopad 2026
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na listopad 2026
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza długoterminowa na grudzień

Cieplejszy niż zwykle w całej Polsce ma być również ostatni miesiąc roku - grudzień. Ilość opadów nie powinna z kolei przekroczyć średniej normy.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na grudzień 2026
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na grudzień 2026
Źródło zdjęcia: IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na grudzień 2026
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na grudzień 2026
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza długoterminowa na styczeń

Styczeń zapowiada się na bardziej mokry w wielu rejonach kraju, zarówno na północy, jak i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to ma ona kształtować się w normie w całej Polsce.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na styczeń 2026
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na styczeń 2026
Źródło zdjęcia: IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na styczeń 2026
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na styczeń 2026
Źródło zdjęcia: IMGW

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"?

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy".

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

  • powyżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy bądź bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
  • poniżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
  • w normie - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Meteorolodzy wyjaśniają, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

Co ze sprawdzalnością prognoz długoterminowych

Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych meteorolodzy przypominają, że wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.

Meteorolodzy podkreślają, że nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Źródło: IMGW
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Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogodyJesieńZima
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