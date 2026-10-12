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Jaka może być tegoroczna zima? Prognoza długoterminowa IMGW

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Prognoza IMGW
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock, CMM IMGW
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę pogody na okres od listopada 2026 do lutego 2027. Sprawdź, jakie warunki dla Polski przewidują modele w drugiej części jesieni oraz to, co może przynieść zima.

Jesień na dobre zagościła w Polsce, dni stają się coraz krótsze, a noce - coraz chłodniejsze. Jaka pogoda będzie towarzyszyć nam przez resztę jesieni i na początku zimy? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował eksperymentalną czteromiesięczną prognozę pogody, pokazującą, jak może kształtować się pogoda do lutego.

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Prognoza długoterminowa na listopad 2026

Według eksperymentalnej prognozy IMGW na zachodzie i południu Polski średnia temperatura powietrza może kształtować się powyżej normy z lat 1991-2020. W pozostałej części kraju powinna ona zawierać się w normie. W prawie całej Polsce prognozowana jest suma opadów typowa dla listopada, ale na zachodnich krańcach opadów może być więcej niż zwykle.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na listopad
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na listopad
Źródło zdjęcia: CMM IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą
Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Prognoza długoterminowa na grudzień 2026

Według IMGW w grudniu średnia temperatura powietrza nie powinna odbiegać od normy. Również sumy opadów mają być zbliżone do wartości z lat 1991-2020.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na grudzień
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na grudzień
Źródło zdjęcia: CMM IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą
Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Prognoza długoterminowa na styczeń 2027

Według prognozy w całej Polsce styczeń upłynie pod znakiem temperatury powietrza w normie. W większości kraju również opady mają kształtować się podobnie do okresu 1991-2020, jednak na południu i południowym wschodzie ich miesięczne sumy mogą okazać się wyższe.

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Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na styczeń
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na styczeń
Źródło zdjęcia: CMM IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą
Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Prognoza długoterminowa na luty 2027

W prognozie IMGW luty w całej Polsce zapowiada się dość mokro - sumy opadów najprawdopodobniej będą się kształtować powyżej normy wieloletniej. Pod względem średniej temperatury miesiąc nie powinien odbiegać od normy.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na luty
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na luty
Źródło zdjęcia: CMM IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą
Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"?

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy".

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

  • powyżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy bądź bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
  • poniżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
  • w normie - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Meteorolodzy wyjaśniają, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

Co ze sprawdzalnością prognoz długoterminowych

Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych meteorolodzy przypominają, że wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.

Meteorolodzy podkreślają, że nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Źródło: CMM IMGW
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Tagi:
JesieńZimapogodaprognoza pogodyIMGW
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