Prognoza Takie będą lato i początek jesieni. Eksperymentalna prognoza IMGW Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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21 czerwca rozpocznie się kalendarzowe lato. Jakiej temperatury i jakich sum opadów możemy się spodziewać? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opracował eksperymentalną, czteromiesięczną prognozę pogody, która obejmuje większość lata, a także początek kalendarzowej jesieni.

Prognoza długoterminowa na lipiec

Według ekspertów w lipcu temperatura na południu kraju będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. W pozostałych rejonach ma być typowa dla tego miesiąca. Jeżeli chodzi o opady, to nie powinny one odbiegać od średnich miesięcznych sum z tego okresu.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce dla lipca 2026 Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą dla lipca 2026 Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Prognoza długoterminowa na sierpień

Jak prognozuje IMGW, w sierpniu temperatura ma być wyższa niż zazwyczaj w całej Polsce. Podobnie jak w lipcu opady mają kształtować się w normie.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce dla sierpnia 2026 Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą dla sierpnia 2026 Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Prognoza długoterminowa na wrzesień

Cieplejszy niż zazwyczaj w całym kraju ma być także wrzesień. Podobnie jak w poprzednich miesiącach opady nie powinny odbiegać od normy z wielolecia.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce dla września 2026 Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce dla września 2026 Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Prognoza długoterminowa na październik

Zgodnie z prognozami tegoroczny październik ma przynieść typową dla początku jesieni aurę. Według synoptyków IMGW nie będzie odbiegać od normy zarówno pod względem temperatury, jak i sum opadów.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce dla października 2026 Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą dla października 2026 Źródło zdjęcia: CMM IMGW

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Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"

W IMGW-PIB oraz w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie średnią miesięczną temperaturę bądź sumę opadów dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do tak zwanej normy z wielolecia. Obecnie jako odniesienie wykorzystywane są wartości z okresu 1991-2020.

Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego okresu sortowane są od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza temperaturę lub opady w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych - "powyżej normy".

W przypadku klasy "powyżej normy" możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej kilkudziesięciu obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. W przypadku określenia "poniżej normy" miesiąc będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie", czyli podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

powyżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy bądź bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020;

poniżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020;

w normie - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Eksperci z IMGW wskazali, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg czy deszcz itp.).

Co ze sprawdzalnością prognoz długoterminowych

IMGW wyjaśnia, że pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłości. Rozbieżności wynikają zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych, często lokalnych zjawisk, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.

Meteorolodzy przypominają, że z tak dużym wyprzedzeniem nie da się dokładniej opisać przewidywanej pogody. Należy pamiętać o tym, że powyższa prognoza jest orientacyjna, a jej charakter jest eksperymentalny oraz że dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Redagowała ast