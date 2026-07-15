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Prognoza

Wiemy, co ma przynieść jesień. Eksperymentalna prognoza IMGW

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Jesień w listopadowym słońcu
Pogoda na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Kontakt24/ Jaga
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował eksperymentalną czteromiesięczną prognozę pogody na okres od sierpnia do listopada. Ostatni miesiąc lata zapowiada się w niej na dość ciepły. Sprawdź także, co może przynieść jesień.

W trakcie trwania wakacji trudno myśleć o jesieni, ale warto wiedzieć, czego można się spodziewać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) udostępnił eksperymentalną czteromiesięczną prognozę pogody, która wyjaśni jak pożegnamy lato oraz jak powita nas jesień.

Prognoza długoterminowa na sierpień

Eksperci przewidują, że średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991–2020. Z kolei miesięczna suma opadów atmosferycznych nie przekroczy średnich miesięcznych sum zarejestrowanych z tego okresu.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na sierpień 2026
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na sierpień 2026
Źródło zdjęcia: IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na sierpień 2026
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na sierpień 2026
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza długoterminowa na wrzesień

Według IMGW wrzesień rozpocznie prawdziwą, polską jesień, choć będzie ona znacznie cieplejsza niż te dotychczas. Wrzesień będzie więc stosunkowo ciepły, a ilość opadów nie przekroczy średniej normy.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na wrzesień 2026
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na wrzesień 2026
Źródło zdjęcia: IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na wrzesień 2026
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na wrzesień 2026
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza długoterminowa na październik

Październik nie przyniesie żadnego zaskoczenia, a rozpocznie iście jesienną aurę. W całej Polsce zarówno prognozowana suma opadów jak i średnia miesięczna temperatura będą znajdować się w zakresie normy.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na październik 2026
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na październik 2026
Źródło zdjęcia: IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na październik 2026
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na październik 2026
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza długoterminowa na listopad

Listopad będzie stosunkowo mokry. Prognozowana suma ilości opadów będzie znacznie wyższa, niż wieloletnia norma. Temperatura nie przyniesie za to żadnych niespodzianek - jej średnia znajdzie się w normie.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na listopad 2026
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce na listopad 2026
Źródło zdjęcia: IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na listopad 2026
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na listopad 2026
Źródło zdjęcia: IMGW

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"?

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy".

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

  • powyżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy bądź bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
  • poniżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
  • w normie - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Meteorolodzy wyjaśniają, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

Co ze sprawdzalnością prognoz długoterminowych

Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, meteorolodzy przypominają, że wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.

Meteorolodzy podkreślają, że nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Redagowała ast

Źródło: CMM IMGW
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Tagi:
pogodaprognozalatoJesieńprognoza pogody
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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