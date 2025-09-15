"Szalona dynamika pogody". Od 30 stopni do przymrozków 

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Według najnowszych wyliczeń, wrzesień przyniesie nam co najmniej jedną falę ciepła.

Rozbudowany wyż znad Azorów ma przyczynić się do wzrostu temperatury do nawet 30 stopni.

Pod koniec września niewykluczone jest jednak drastyczne załamanie pogody.

Więcej pogodowych ciekawostek znajdziesz na tvnmeteo.pl

Wyż Azorski zaczyna już rozpychać się na wschód, co skutkuje uformowaniem się na jego obrzeżach pogodnego antycyklonu (wyżu) Oldenburgia, który obejmie południową i zachodnią Europę, a około 20 września również regiony centralne. Nie wyeliminuje on całkowicie wpływu pochmurnych cyklonów północnoatlantyckich, ale na chwilę przyniesie powiew lata. Sprzyjać ma on formowaniu się silnego klina ciepła i wnikaniu znad Afryki i Morza Śródziemnego powietrza zwrotnikowego.