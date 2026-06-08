Prognoza Idzie diametralna zmiana pogody Damian Zdonek |

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Pogodę w Polsce będzie kształtować zatoka niżu Rosi znad Morza Północnego i Norwegii z chłodnym frontem atmosferycznym, który już nad ranem przyniesie wzrost zachmurzenia oraz słabe przelotne opady deszczu na zachodzie kraju. We wtorek w ciągu dnia będzie powoli przemieszczał się na wschód, wieczorem docierając do Warmii i Mazur, Mazowsza oraz Małopolski.

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Pogoda na wtorek

Na wschodzie wtorek zapowiada się pogodnie. Początkowo na zachodzie, a następnie w centrum wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-10 litrów na metr kwadratowy. Rozwiną się burze, które będą szczególnie gwałtowne na południu, niosąc intensywne opady deszczu do 20-30 l/mkw. Możliwy jest grad.

Na termometrach tego dnia zobaczymy maksymalnie od 21-22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 26-28 st. C na południowym wschodzie i w centrum. Wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni, będzie na ogół umiarkowany, ale na zachodzie wystąpią silniejsze porywy.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Ciągłe opady deszczu i burze

W kolejnych dniach nastąpi diametralna zmiana pogody. Za frontem napłynie zdecydowanie chłodniejsze powietrze znad północnego Atlantyku, a kolejne fale frontowe i niże przyniosą przewagę pochmurnego nieba i sporą dawkę ciągłych opadów deszczu.

W środę na południu i wschodzie spodziewana jest pochmurna aura z ciągłymi opadami deszczu do 10-20 l/mkw. Na Podkarpaciu pojawią się burze, podczas których spadnie do 20-30 l/mkw., a lokalnie sumy opadów będą jeszcze wyższe. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 2-5 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 16-18 st. C na Śląsku i w Małopolsce do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo i umiarkowanie ze zmiennych kierunków.

W czwartek na południu, wschodzie i w centrum kraju będzie pochmurnie z ciągłymi opadami deszczu do 10-20 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju prognozowane jest duże zachmurzenie z przelotnym deszczem i burzami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie około 16-18 st. C w całym kraju. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Koniec tygodnia z dużym zachmurzeniem

W piątek i sobotę nadal będzie przeważać duże zachmurzenie niosące opady deszczu, ale już o charakterze przelotnym. Lokalnie wciąż będzie grzmieć. Na termometrach, co widać na mapach prognostycznych, pokażą się dość niskie wartości.

W piątek spodziewane jest duże zachmurzenie. Z jednej strony pojawią się rozpogodzenia, z drugiej strony - wystąpią słabe i umiarkowane, przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie około 17-19 st. C w całym kraju. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu.

W sobotę również prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą około 19-20 st. C w całej Polsce. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, porywisty.

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Redagowali kp i dd