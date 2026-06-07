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Prognoza

Deszczowy tydzień. Czekają nas ciągłe opady i burze z ulewami

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Deszcz, ulewa
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: 401433225
Nadchodzący tydzień przyniesie bardzo potrzebne opady deszczu. Stanie się tak dzięki frontowi atmosferycznemu, za którym do Polski dotrze chłodniejsze, wilgotniejsze powietrze. W wielu rejonach opady będą ciągłe, a miejscami rozwiną się burze z ulewami.

Na początku tygodnia pogodę w Polsce będzie kształtować obszar wyżowy. Jeszcze w pierwszej części nocy z niedzieli na poniedziałek, za sprawą przechodzącego frontu, lokalnie na północy i w centrum pojawi się więcej chmur, a miejscami słabo, przelotnie popada.

Początkowo za frontem napłynie do Polski strumień chłodniejszego powietrza znad Atlantyku, ale w poniedziałek w ciągu dnia zaznaczy się adwekcja cieplejszych mas z południowego zachodu. Przelotne opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy spodziewane są tylko na północy i północnym wschodzie oraz miejscami w centrum. Najgroźniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie rozwiną się burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw.

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Do 30 litrów deszczu podczas burz

We wtorek do Polski dotrze kolejna strefa chłodnego frontu atmosferycznego, z którym związane będzie duże i całkowite zachmurzenie - początkowo na zachodzie, a następnie w centrum. Wystąpią tutaj przelotne opady deszczu oraz burze. Najgroźniejsza pogoda spodziewana jest na południu, gdzie burze będą nieść ulewy, a niewykluczony jest grad.

W środę duże zachmurzenie obejmie całą Polskę. Na południu, wschodzie i częściowo w centrum kraju prognozowane są ciągłe opady deszczu do 15 l/mkw., a na Podkarpaciu burze, podczas których spadnie 20-30 l/mkw. Na pozostałym obszarze deszcz będzie słabszy, rzędu 2-5 l/mkw.

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Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Deszcz prędko nie odpuści

Nie wygląda na to, by deszcz odpuścił w czwartek. Tego dnia na południu i wschodzie niebo zakryją chmury, które przyniosą ciągłe opady o sumie 10-20 l/mkw. Duże zachmurzenie spodziewane jest także w pozostałych rejonach, ale tam opady będą przelotne i słabsze, od dwóch do 10 l/mkw.

Nieco pogodniej zapowiada się piątek. Choć prognozowane jest duże zachmurzenie, to wystąpią rozpogodzenia. Miejscami wciąż słabo, przelotnie popada.

Pogoda na 16 dni: na pewien czas zrobi się wyjątkowo chłodno
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Pogoda na 16 dni: na pewien czas zrobi się wyjątkowo chłodno

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Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogodydeszcz
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
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